５月１０日日曜日は「母の日」です。



感謝を込めてプレゼントを贈る人も多いのではないでしょうか。



２０２６年も幅広いギフトがそろっているようです。



赤やピンクが鮮やかなカーネーション。



５月１０日の「母の日」に向けて、札幌市内の百貨店では花やグッズが並んでいました。



「お母さんありがとう」と焼印が入ったバウムクーヘン。



日頃の感謝の気持ちがつづられているスイーツです。





クッキーやケーキなどはプレゼントの中でも人気で、この期間ならではの限定商品も販売されています。ほかにオーダーメイドの枕を作れる「ギフトカード」を贈るのも人気ですが、特に売れているのがー（西川ネムリウム 佐藤真樹店長）「いま注目されているリカバリーウェア。家にいてリラックスしたい時に着ていただくと、ナノプラチナという成分が塗りこまれている繊維で作られているので、脳をリラックスモードに変えてくれる」こちらは「リカバリーウェア」です。夫婦で買う人や、日頃の疲れを癒したいと購入する人が増えているそうです。「母の日」と言えば花を贈るイメージがありますが、こんな商品も売れていました。（阿部記者）「母の日に花束を渡す人もいらっしゃるかと思いますが、花の模様が入ったバッグ、こちらも人気となっています」バッグなどに刺繍の花束が施され、普段使いできるものはプレゼントとして人気です。また、家族の絆を“結ぶ”というイメージで華やかなスカーフも。日差しから首元を守るものとしても購入する人が多いそうです。（大丸札幌店 後藤亜弓さん）「（ゴールデンウイーク中に）下見に来る人も購入する人もいらっしゃいました。普段ご自身で買わないものを贈り物として贈る人が多いかなという印象です」１年に１度、感謝を伝える「母の日」。この機会に特別なギフトを探してみてはいかがでしょうか。