山下智久、プライベートの友人が登場 旅の映像を初公開へ「パリでヒッチハイク」
俳優の山下智久が10日放送のMBS／TBS系全国ネット『日曜日の初耳学』（後10：00〜）に出演する。
【動画】プライベートの友人と英語で楽しそうに話す山下智久
林修が“時代のカリスマ”と対峙する人気企画「インタビュアー林修」。今回のゲストは、日本のみならず世界を舞台に縦横無尽な活躍を見せる俳優・山下智久。米テレビ界最高峰の栄誉「国際エミー賞」を受賞した『神の雫/Drops of God』の撮影秘話から、独立後の孤独な闘い、さらには待望の劇場版公開を控える、映画 『正直不動産』への熱き想いまで、表現者としての揺るぎない信念に林修が深く切り込む。
大きな組織を離れ、一人の表現者として歩み始めた当時の心境を赤裸々に告白。「最初は自分の居場所なんてなかった」と語る山下が、あえて困難な道を選び、一人海外へ渡った理由とは。
友人と共に、時にヒッチハイクをしながら見知らぬ地を旅した過酷なエピソードも初公開。言葉も通じない環境で出会った人々との交流や、「アイツは本当に良い奴」と友人が語る、山下の飾らない人間力の根源が明かされる。
予告動画には、プライベートの友人が登場。英語で楽しそうに話す様子が紹介された。また「パリでヒッチハイクした」という山下の言葉に中島健人や澤部佑が驚いていた。
【動画】プライベートの友人と英語で楽しそうに話す山下智久
林修が“時代のカリスマ”と対峙する人気企画「インタビュアー林修」。今回のゲストは、日本のみならず世界を舞台に縦横無尽な活躍を見せる俳優・山下智久。米テレビ界最高峰の栄誉「国際エミー賞」を受賞した『神の雫/Drops of God』の撮影秘話から、独立後の孤独な闘い、さらには待望の劇場版公開を控える、映画 『正直不動産』への熱き想いまで、表現者としての揺るぎない信念に林修が深く切り込む。
友人と共に、時にヒッチハイクをしながら見知らぬ地を旅した過酷なエピソードも初公開。言葉も通じない環境で出会った人々との交流や、「アイツは本当に良い奴」と友人が語る、山下の飾らない人間力の根源が明かされる。
予告動画には、プライベートの友人が登場。英語で楽しそうに話す様子が紹介された。また「パリでヒッチハイクした」という山下の言葉に中島健人や澤部佑が驚いていた。