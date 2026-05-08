この先2週間は、本州付近を中心に高気圧に覆われる日が多く、東北から九州は晴れる日が続くでしょう。気温もぐんぐん上がり、東京や名古屋は最高気温が30℃くらいまで上がる日もありそうです。まだ身体が暑さに慣れていない時期のため、こまめな水分補給や服装選びに注意が必要です。一方、沖縄や奄美は梅雨空が続くでしょう。

本州は晴れ間が多い

5月9日(土)〜15日(金)は、本州付近は晴れ間の多い一週間となる見込みです。9日(土)〜11日(月)は前線の影響で北日本や日本海側では雲が広がり、一時雨の所もありますが、太平洋側の東京や名古屋、大阪はおおむね晴れるでしょう。強い日差しが照り付けて気温もぐんぐん上がりそうです。最高気温は25〜30℃前後まで上がる日が多いでしょう。汗ばむ陽気となりますので、こまめな水分補給や日差し対策を心がけてください。

沖縄や奄美は梅雨空

5月9日(土)〜15日(金)の沖縄・奄美は、前線や湿った空気の影響を受け、曇りや雨の梅雨空が続く見込みです。特に9日(土)〜12日(火)は前線が沖縄付近から小笠原諸島付近に停滞し、断続的に雨が降りやすく、にわか雨や雷雨で一時的に雨脚が強まるおそれがあります。13日(水)〜15日(金)も前線は沖縄の南にのびるため、雲の多い状態が続き、晴れる時間は短くなりそうです。外出の際はレインウェアや防水の靴を準備しておくと安心です。

東北から九州は晴れる日が続く 最高気温30℃の真夏日も

5月16日(土)〜21日(木)は、日本付近は高気圧に広く覆われて、東北から九州を中心に晴れの日が多い見込みです。札幌など北海道は雲が多いものの、20日(水)〜21日(木)にかけては晴れ間が出るでしょう。東京、名古屋、大阪、福岡などでは、引き続き、行楽や洗濯には最適な日が多いでしょう。一方で、最高気温は25〜30℃前後の夏日が増え、東京や名古屋など30℃くらいまで上がり、厳しい暑さとなる日もあります。午後を中心に局地的なにわか雨の可能性がありますので、山沿いへお出かけの際は空模様の急な変化に注意し、最新の天気予報や雨雲レーダーの確認してお出かけください。