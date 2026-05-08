スズデンは年初来高値を更新、半導体投資の拡大追い風に今期営業益は１６％増を計画

スズデン<7480.T>は大幅に３日続伸し、年初来高値を更新した。７日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は５１７億円（前期比１２．６％増）、営業利益予想は２４億円（同１５．８％増）としており、大幅な増収増益の見通しを好感した買いが集まっている。同社はＦＡ機器や電設資材を取り扱う技術商社。生成ＡＩ関連の高性能な半導体や最先端メモリなどの需要増加を背景に半導体市場における投資拡大を見込み、受注環境が好転するとみる。



同時に４月度の売上高推移速報（個別）を発表。同月の売上高は前年同月比４１．２％増の５０億７０００万円と、４カ月連続の増収となった。なお、２６年３月期は売上高が４５９億２００万円（前の期比１．６％減）、営業利益が２０億７２００万円（同１４．５％減）だった。主力販売先である電子機器・電子部品・産業機械業界の受注環境について回復時期の遅れがみられたほか、前の期の大口案件の反動も響いた。



出所：MINKABU PRESS