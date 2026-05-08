「目つきがヤンキーのそれ」大谷映美里、幼少期ショットに「ラスボス感ある」「可愛すぎ」と反響！
指原莉乃さんプロデュースの女性アイドルグループ・=LOVEのメンバーである大谷映美里さんは5月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。幼少期の写真を公開しました。
【写真】大谷映美里の目つきが鋭い幼少期ショット
ファンからは「ギャン可愛いいいいいい」「他の子が遊んでる中で、一人だけ可愛いラスボス感ある」「幼稚園のえみりちゃんが今も全く変わらず可愛すぎて、見てて癒されます 大好きです」「やらないタイプやったんか？笑」「目つきがヤンキーのそれ」「反抗みりにゃ可愛すぎてにやける」「可愛すぎる笑。ミリさんが小学3年生まで外で誰とも話さなかったあのエピソード、大好きすぎて気が狂いそう」などの声が寄せられました。
(文:五六七 八千代)
【写真】大谷映美里の目つきが鋭い幼少期ショット
「ギャン可愛いいいいいい」大谷さんは「こどもの日」とつづり、2枚の写真を投稿。体操服姿で周囲の子どもたちが踊る中、1人だけむすっとした表情で立ち尽くす姿や、先生をじっと見つめる様子が収められています。幼いながらも鋭い視線が印象的です。
「鋭い眼光が光ってる」同日、大谷さんは「親と先生に感謝でいっぱいです」とつづり、さらに4枚の幼少期写真を披露。餅つきや芋掘りをする様子が写っていますが、どこか不機嫌そうな表情を見せています。コメントでは「常時不機嫌なのわろた」「何度見てもかわいい」「鋭い眼光が光ってる」などの声が集まりました。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)