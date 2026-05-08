野球塾「PPA」運営の伊藤聡希さん推奨…球に全身の力を伝える「壁押しドリル」

守備でアウトを取ったり、ピッチングでストライクを取ったりするには、正しい「投げる動作」が不可欠だ。幼少期に癖のない投げ方を習得できれば、上のカテゴリーに進んでも活躍の場は広がっていく。小学生からプロ選手まで、マンツーマンで投球指導を行う野球塾「PPA（ピッチングパフォーマンスアカデミー）」を運営する伊藤聡希さんは、理想のリリース習得に繋がる「壁押しドリル」を紹介している。

伊藤さんは中学、高校で投手を務めていたが、中学時代に肩肘の故障に悩み、高校では下手投げ転向を命じられるほど不振に陥った。こうした経験をきっかけに大学で理学療法士の資格を取得し、所属するトレーナー全員が医療国家資格を持つ「PPA」を設立した。

主に小中学生の投球指導に力を入れており、分かりやすく実践しやすいドリルなどを提供している。特に注意が必要なのが、怪我に繋がる「肘抜け」や「肘の突き出し」動作で、改善策として柔らかいボールを使った「壁押しドリル」を推奨している。

やり方は投球姿勢を作り、ドッジボール程の大きさの柔らかいボールをリリースの位置に固定し、利き腕で壁を押していく。「肘の突き出し改善もありますが、弾力ボールで壁を使うことで反発、刺激が入ってくる。バチっと止められる」と説明する。

肘が曲がった状態で壁を押さないように注意したい。伸びきったポイントで壁を押していくことが重要だ。「小学校まではボールが速い選手もいますが、肘のトルク（物を回転させる捻じりの強さや回す力）で投げる子は限界がある。全身を使う投げ方、下半身から上半身の連動が大事になります。そうしないと、力が分散されないので。肘だけで投げると、登板機会が少ない子でも怪我をする恐れがあります」

幼少期にリリース時の肘の位置を習得できれば、球速アップや制球力向上に繋がっていく。怪我のリスクを高める“投げ方の癖”は、早い段階で改善しておきたい。（First-Pitch編集部）