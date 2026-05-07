最大で「12連休」となった大型連休はきのうで終わりました。どのように過ごしたのか富山駅前で聞きました。



フェスに行った男子学生

「東京のほうに行って、フェス見に行ってました。自分が見たいバンドが見れて満足だったかなって思います。そのバンドとの距離感も近く見ることができてすごい盛り上がりました」



県内に住む男性二人

「9連休です。太閤山ランドへ行って家族で遊んでました」

「氷見のグランピング施設に行ってきました。県内で今年は楽しもうかなと思って。バーベキューで海鮮とか肉とか焼いて食べました」





ももいろクローバーZのライブに行った人「（東京へ）ももクロのライブ行ってました。ホテルが高くてどこのホテルもなくて、そこが一番苦労しましたね」富山駅には、きょうも休みで富山に観光に来たという人の姿もありました。秋田から家族「きょうは立山のほうに行ってきます」「（雪が）どのくらいいっぱいあるんだろう、秋田とちょっと比べてみたい」京都からの観光客「いっぱい魚たべて帰るつもりで来ました。思いっきり富山でお金使って帰ろうと思って、おいしいものいっぱい食べました」きょうから仕事が再開することについて、出張で東京から来た男性はー。東京から出張で来た男性二人「始まっちゃったかという感じですね」「ゴールデンウィーク、予定を結構入れてたので、また仕事頑張らなくちゃなという感じです」