埼玉新座が決勝で深谷ボーイズに競り勝つ…延長8回にスクイズで決着

ボーイズリーグの春の東日本王座決定戦「メニコン杯 第29回日本少年野球関東ボーイズリーグ大会」小学生の部は3日に準決勝と決勝が行われ、埼玉新座ボーイズ（埼玉県東支部）が3年ぶり2度目の優勝を飾った。決勝で、3連覇を狙う深谷ボーイズ（埼玉県西支部）を延長8回タイブレークの末に8-7で破った。

埼玉新座は準決勝で、埼玉上尾ボーイズ（埼玉県東支部）に延長7回10-7で勝った。3点リードで迎えた最終6回に追いつかれたが、延長タイブレークにもつれ込んだ7回に4点を挙げ、その裏の埼玉上尾の反撃を1点でしのいだ。

深谷との決勝は0-4とリードを許したが、5回に2点を返し、最終6回に櫻谷幸丈の適時三塁打と内野ゴロで同点に。7回は両チーム3点ずつ挙げ、8回表の守備を無失点で切り抜けると、その裏に渡邉伶音がスクイズを決めてサヨナラ勝ちを収めた。

最優秀選手に内田陽仁（埼玉新座ボーイズ）、優秀選手に川内野将悟（深谷ボーイズ）が選出された。

【試合結果】

・決勝

埼玉新座 8-7 深谷

・準決勝

埼玉新座 10-7 埼玉上尾

深谷 12-5 東京江戸川

・1回戦

深谷 32-3 春日部

東京江戸川 17-6 富士見

埼玉上尾 8-5 都筑中央

埼玉新座 7-0 相模（First-Pitch編集部）