Image: Amazon

俺らのセールはまだ終わってない！

GW中に開催されていたAmazonのセール。結構色んなアイテムが安くなっていましたが、そのセールの生き残りを発掘しました。

Xiaomi POCO F7 12GB+512GB 日本語版 Simフリー 49,980円 Amazonで見る PR PR

「Xiaomi POCO F7」です。セール期間中と同じく23％OFFになっていて、価格は4万9980円と5万を切っているんです。

しかもこれ、上位のストレージ512GBモデルですよ？ アリでしょう！

ハイエンド級をエントリー価格に詰め込んだコスパ激強モデル

Image: Amazon

この価格だから性能それなりでしょ？とか普通思うじゃないですか。ではスペックです。

SoCは「Snapdragon 8s Gen 4」、以前のフラッグシップモデル「Snapdragon 8 Gen3」の廉価モデルですけど、Antutuスコア200万超えなのでゲームも快適に遊べるレベルの性能ですね。RAMも12GBと潤沢！

画面は6.83インチの有機EL。最大120Hzなのでスクロールもヌルヌルでヨシ。バッテリーも公式情報での動画再生は20時間以上。30分で約80％まで充電できる90W高速充電対応なので、息継ぎなしで使えそう。っていうか90Wて…PCかよ…。

という感じで、ゲームシーンもかなり快適に楽しめるスマホとなっています。ちなみに、カメラもソニー製の5000万画素メインカメラと、800万画素の超広角の2眼。ここも必要最低限以上のものをしっかりと積んでいますねー。

欠点としては、おサイフケータイやワイヤレス充電非対応ってところですかね。

ここはある程度の割り切りが必要だけど、そこを納得できれば4万円台とは思えない性能なのは確か。スペック・コスパ至上主義な方は、これ抑えておいたほうがいいと思います。

多分、5年は快適に使える中身なので。

Source: Amazon