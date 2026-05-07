ゲームも味わえるコスパ一強スマホ、セールを生き残り4万円台継続
俺らのセールはまだ終わってない！
GW中に開催されていたAmazonのセール。結構色んなアイテムが安くなっていましたが、そのセールの生き残りを発掘しました。
「Xiaomi POCO F7」です。セール期間中と同じく23％OFFになっていて、価格は4万9980円と5万を切っているんです。
しかもこれ、上位のストレージ512GBモデルですよ？ アリでしょう！
ハイエンド級をエントリー価格に詰め込んだコスパ激強モデル
この価格だから性能それなりでしょ？とか普通思うじゃないですか。ではスペックです。
SoCは「Snapdragon 8s Gen 4」、以前のフラッグシップモデル「Snapdragon 8 Gen3」の廉価モデルですけど、Antutuスコア200万超えなのでゲームも快適に遊べるレベルの性能ですね。RAMも12GBと潤沢！
画面は6.83インチの有機EL。最大120Hzなのでスクロールもヌルヌルでヨシ。バッテリーも公式情報での動画再生は20時間以上。30分で約80％まで充電できる90W高速充電対応なので、息継ぎなしで使えそう。っていうか90Wて…PCかよ…。
という感じで、ゲームシーンもかなり快適に楽しめるスマホとなっています。ちなみに、カメラもソニー製の5000万画素メインカメラと、800万画素の超広角の2眼。ここも必要最低限以上のものをしっかりと積んでいますねー。
欠点としては、おサイフケータイやワイヤレス充電非対応ってところですかね。
ここはある程度の割り切りが必要だけど、そこを納得できれば4万円台とは思えない性能なのは確か。スペック・コスパ至上主義な方は、これ抑えておいたほうがいいと思います。
多分、5年は快適に使える中身なので。
Source: Amazon
Xiaomi POCO F7 12GB+512GB 日本語版 Simフリー
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