青空が広がった名古屋市内。気温がぐんぐん上昇し、最高気温は名古屋で6月下旬並みの28.3℃まで上がりました。

【写真を見る】名古屋は6月下旬並みの気温に 最高気温28.3℃ ｢ここまで暑くなるとは思っていなかった｣ 岐阜でも30℃に迫る暑さ

（桜沢信司気象予報士 午後2時ごろ 名古屋・栄）

「まぶしい日差しで、汗が滲み出てきます。街中を歩く人は半袖などの夏服が目立つようになってきました」

｢ここまで暑くなるとは思っていなかった…｣

きのうより約10℃も高いという激しい寒暖差に、街を歩く人は…





岐阜でも30℃に迫る暑さに

（午後2時ごろ 名古屋・栄）「昼暖かくなるとは聞いていたが、ここまで暑くなるとは思っていなかった」「きょう暑くなることは分かっていたが、半袖はまだ早いかなと思って長袖にしたらめっちゃ後悔」「めっちゃ暑いです。陰がないと熱中症にもなりそうだし、やばいです」「日傘がないと結構しんどいかなと思います」

きょうは内陸部ほど気温が上がり、岐阜県飛騨市神岡や揖斐川町では最高気温が29.2℃、多治見市で29.5℃と各地で30℃に迫り、ことし一番の暑さになりました。

（午後2時ごろ 岐阜・飛騨市神岡）

「暑いですね、日差しが夏のよう」



「春を通り越して、夏がもう来そうだなって感じです。もう半袖でもいいかなってくらい。きょう長袖着て来ちゃったんですけど、もう半袖出そうかなって感じです」



気象台によると、向こう一週間も、気温は平年並みか高い日が続く見込みです。