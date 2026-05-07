【松のや】創業25周年記念第2弾、やわらかジューシーな「国産雪国育ちロースかつ」発売

とんかつチェーンの「松のや」は5月6日、「国産雪国育ちロースかつ」を発売した。

「国産雪国育ちロースかつ」は、北の大地で育った国産豚を使用した商品。やわらかくジューシーな肉質と、脂身の甘さが特徴だという。素材本来の旨味を引き出す紅塩を添えて提供する。

〈ロースかつ丼や盛合せ定食も発売〉

ラインアップは、シンプルに味わう「“国産雪国育ち”ロースかつ定食」のほか、「“国産雪国育ち”鬼おろしポン酢ロースかつ定食」「“国産雪国育ち”味噌ロースかつ定食」をラインアップする。

また、海老フライやささみかつ、唐揚げとの盛合せ定食、「“国産雪国育ち”ロースかつ丼」も販売する。

おろしポン酢、味噌、海老フライ、ささみかつ、唐揚げ、かつ丼など、ラインアップをすべて画像で見る

〈商品ラインアップ(価格は税込)〉

◆“国産雪国育ち”ロースかつ定食 890円

◆“国産雪国育ち”鬼おろしポン酢ロースかつ定食 990円

◆“国産雪国育ち”味噌ロースかつ定食 990円

◆“国産雪国育ち”ロースかつ&海老フライ1尾定食 1,190円

◆“国産雪国育ち”ロースかつ&海老フライ2尾定食 1,390円

◆“国産雪国育ち”ロースかつ&ささみかつ1本定食 1,170円

◆“国産雪国育ち”ロースかつ&ささみかつ2本定食 1,330円

◆“国産雪国育ち”ロースかつ&唐揚げ定食 1,190円

◆“国産雪国育ち”ロースかつ丼 890円

◆単品“国産雪国育ち”ロースかつ 590円

おろしポン酢、味噌、海老フライ、ささみかつ、唐揚げ、かつ丼など、ラインアップをすべて画像で見る

※店内･持ち帰り同一価格。

※持ち帰り時のみそ汁は別料金。

※一部店舗を除く全国の松のやで販売。沖縄店舗を除く。