【北中米W杯出場国紹介｜最終回：日本】前回大会で得た自信と前向きな悔しさ。３年半で積み上げてきたもの。目標に掲げる優勝は夢物語では片づけられない

【北中米W杯出場国紹介｜最終回：日本】前回大会で得た自信と前向きな悔しさ。３年半で積み上げてきたもの。目標に掲げる優勝は夢物語では片づけられない