あいのり・桃、息子たちの七五三ショットを公開「2人が生まれてきてくれて本当に良かった」

人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が5日から自身のアメブロを数回にわたり更新。息子たちの七五三のスタジオ撮影を行ったことを報告した。

5日に更新したブログで、桃は長男と次男がスタジオ撮影のためにヘアセットをしたことを報告。身支度が完了した息子たちの姿に「たろはかっこいいーー！！！じーはかわゆ」とメロメロの様子でコメントし「1歳の差で、この【可愛い】と【カッコいい】がだいぶ変わってくるね」と感慨深げにつづった。

また、6日には「七五三スタジオ写真！（家族編）」というタイトルでブログを更新し、家族ショットを多数公開。「『パパママさん、お子さんのこと見てくださいーーー』嬉しい声がけ。好きな構図。笑 めちゃくちゃいい家族感！笑」と撮影時のエピソードを明かし、夫と息子たちの3ショットには「男3人組、最高！！」とコメントした。

さらに7日に公開した「兄弟編」では「おにいちゃんがだーいすき」「草履ぬげちゃってるのも可愛すぎ」と兄弟ショットを紹介。「私が1日で何回も呟いてること…『2人が生まれてきてくれて本当に良かった…』本当にありがとう！！！」と息子たちへのあふれる思いを告白し「ずーっと仲良くしてくれたら嬉しいな」とつづり、ブログを締めくくった。