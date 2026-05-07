元「でんぱ組.inc」メンバーでタレントの最上もがさんが5月6日、自身のインスタグラムを更新。娘が5歳になったことを報告しました。

【写真を見る】【 最上もが 】「娘が5歳になりました 私もママ歴５年」 “親子ショット”に反響続々「お母さん似」「プク顔、そっくり」





最上さんは娘と頬を寄せた2ショット写真を添えて「先日、娘が5歳になりました 私もママ歴５年。」と投稿。









この1年の子育てについて「４歳の反抗期というやつがなかなかに激しめで、体力おばけ&口が達者」「睡眠が不安定なのも続いてて あっ…無理かも て思う瞬間も多々ありながら…笑」と、複雑な心境を吐露。









さらに「子育てだけじゃなく仕事のことも 収入面とか含めて、焦ったり不安になったり 主にメンタル面が激動の１年だったなあ。。」「娘はもちろん成長していくけれど 私の精神面がかなり鍛えられた(成長)と感じました」と振り返りました。









そして「毎晩、今日こそぐっすり寝てくれますようにって祈ってるけれど 笑 (今も隣でスヤスヤ寝てる)」と明るく愛情を込めて綴りました。









この投稿を見た人たちからは「あっという間の5歳ですよね」「お母さん似のかわいいおじょうちゃんだこと」「プク顔、そっくり」「最上家の日常に癒されています」といった温かい反響が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】