FUJIBASE、自身初となるEP『ム』配信リリース決定
FUJIBASEが、自身初となるEP『ム』を6月19日（金）に配信リリースすることを発表した。
EPタイトル『ム』は、今のFUJIBASEの中に在る【無】【夢】から起想され、カタカナ「ム」が山（富士山/Mt.FUJI）のシルエットに見えることに着想を得たタイトルとなっている。
収録曲は、フジテレビドラマ「嘘が嘘で嘘は嘘だ」主題歌に抜擢され話題を呼んだ「yosuga」、同時リリースされた「Wither」、森鴎外の短編小説「舞姫」からインスピレーションを受けて制作された「evaporation」を含む全6曲。多くの実力派アーティストとエンジニアで制作されているとのことで、後日クレジットの発表が予定されている。
＜リリース情報＞
FUJIBASE
1st EP『ム』
2026年6月19日（金）配信リリース
=収録曲=
1. Disposable
2. Wither
3. Star
4. Cinderella
5. yosuga
6. evaporation
＜ライブ情報＞
京都大作戦2026
2026年7月5日（日）京都府立山城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージ
Official HP：https://fujibase.tokyo/
EPタイトル『ム』は、今のFUJIBASEの中に在る【無】【夢】から起想され、カタカナ「ム」が山（富士山/Mt.FUJI）のシルエットに見えることに着想を得たタイトルとなっている。
収録曲は、フジテレビドラマ「嘘が嘘で嘘は嘘だ」主題歌に抜擢され話題を呼んだ「yosuga」、同時リリースされた「Wither」、森鴎外の短編小説「舞姫」からインスピレーションを受けて制作された「evaporation」を含む全6曲。多くの実力派アーティストとエンジニアで制作されているとのことで、後日クレジットの発表が予定されている。
＜リリース情報＞
FUJIBASE
1st EP『ム』
2026年6月19日（金）配信リリース
=収録曲=
1. Disposable
2. Wither
3. Star
4. Cinderella
5. yosuga
6. evaporation
＜ライブ情報＞
京都大作戦2026
2026年7月5日（日）京都府立山城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージ
Official HP：https://fujibase.tokyo/