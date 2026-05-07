目黒蓮が長い指で“めざましくん”をやさしく支える！「持ち方にきゅん」「猫ひげ生えてるみたいでかわいい」「置きみやげまだあったのね」ハーフアップヘア×黒ジャケットの笑顔ショットに反響

【写真】目黒蓮＆高橋文哉『めざましテレビ』オフショット／同衣装で出席したレッドカーペットイベント／前回出演時の『めざましテレビ』オフショット

Snow Manの目黒蓮と高橋文哉が、5月7日放送の『めざましテレビ』（フジテレビ系）に出演。番組公式SNSで公開された2ショットに注目が集まっている。

■目黒蓮＆高橋文哉、“めざましくん”を手に笑顔

番組では、映画『SAKAMOTO DAYS』に出演する目黒と高橋へのインタビューを実施。ふたりはお互いのプロフィールを当てる企画にも挑戦した。

公開された写真では、ふたりが番組のマスコットキャラクター“めざましくん”を手に笑顔で並んでいる。高橋は両手でめざましくんを正面に持ち、目黒は長い指でやさしく支えるように持っているのが印象的だ。

高橋は、コンパクトな黒ジャケットで端正な雰囲気。目黒は、ハーフアップヘアに黒のストライプジャケットを合わせ、袖を少しまくった着こなしがこなれ感を演出している。並んだふたりの落ち着いた黒コーデも目を引く1枚だ。

SNSでは「めめのめざましくんの持ち方にきゅん」「めざましくんに猫ひげ生えてるみたいでかわいい」「めめの置きみやげまだあったのね」「めめふみ神」「ハーフアップの目黒くん美しすぎる」「ふたりともかっこいい」「めめ指長い」といった声が寄せられている。

■同衣装で出席したレッドカーペットイベント

■4月29日出演時の『めざましテレビ』オフショット

Snow Man

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