山猫は眠らない（吹替版）(1993年/アメリカ/99分)

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Prime Video「シネフィルWOWOWプラス」の公式YouTubeは、孤高の狙撃手が活躍するアクション・シリーズの第1作「山猫は眠らない」を、青野武らが出演する吹替版で5月8日21時から2週間限定で無料公開する。主演はトム・ベレンジャー。

「一撃必殺の緊張感、密林に潜む孤高の狙撃手。伝説の始まりを、至高の吹替版でお楽しみください」としている。

【公式 2週間限定無料公開】山猫は眠らない（吹替版）

あらすじ

【山猫は眠らない（吹替版）】(1993年/アメリカ/99分) 監督：ルイス・ ロッサ キャスト：トム・ベレンジャー(オリジナル吹替：青野 武／一部吹替：島田 敏)／ビリー・ゼイン(平田広明)／Ｊ・Ｔ・ウォルシュ(仲野 裕)

海兵隊所属のトーマス・ベケット上級曹長は、ワシントンの指令を受け、極秘のうちに標的を仕留める凄腕のスナイパーだった。過去幾人もの標的を仕留め、そして多くの仲間も失った。パナマの麻薬組織を後ろ立てに政権を狙うアルバレス将軍の暗殺指令を受け、元オリンピック銀メダリストの若きエリート、リチャード・ミラーが、パナマ米軍駐屯地にいるベケットの元で合流する。密林経験のない新人の起用に難色を示すベケット。二人の新旧スナイパーコンビは、任務遂行を受け、ジャングルに進行していくのだが……。