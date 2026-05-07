首都・東京の玄関口として、新幹線をはじめJR各線や東京メトロ丸ノ内線が分刻みで発着する東京駅。駅周辺はビジネス・商業の街としてにぎわい、2026年2月に駅前に51階建て複合施設「TOFROM YAESU TOWER（トフロム ヤエス タワー）」が竣工するなど、近年の再開発によりその魅力はますます高まっている。今回は、そんな東京駅までアクセスしやすい街の家賃相場を調査！ 東京駅から30分圏内にある一人暮らし向け賃貸物件の家賃相場が安い駅をご紹介しよう。

東京駅から30分圏内にある家賃相場が安い駅TOP15

順位／駅名／価格相場（主な路線名／駅所在地／東京駅までの所要時間／乗り換え回数）

1位 南船橋 6.7万円（JR京葉線／千葉県船橋市／29分／0回）

2位 蕨 7.1万円（JR京浜東北・根岸線／埼玉県蕨市／28分／1回）

3位 堀切 7.15万円（東武伊勢崎線／東京都足立区／27分／1回）

4位 舞浜 7.18万円（JR京葉線／千葉県浦安市／16分／0回）

5位 梅島 7.2万円（東武伊勢崎線／東京都足立区／28分／1回）

5位 堀切菖蒲園 7.2万円（京成本線／東京都葛飾区／30分／2回）

5位 扇大橋 7.2万円（日暮里・舎人ライナー／東京都足立区／30分／1回）

8位 小岩 7.3万円（JR総武線／東京都江戸川区／18分／1回）

8位 五反野 7.3万円（東武伊勢崎線／東京都足立区／26分／1回）

8位 新浦安 7.3万円（JR京葉線／千葉県浦安市／19分／0回）

8位 竹ノ塚 7.3万円（東武伊勢崎線／東京都足立区／30分／2回）

8位 津田沼 7.3万円（JR総武線快速／千葉県習志野市／30分／0回）

8位 西新井 7.3万円（東武伊勢崎線／東京都足立区／26分／1回）

8位 武蔵浦和 7.3万円（JR埼京線／埼玉県さいたま市南区／29分／1回）

15位 八潮 7.31万円（つくばエクスプレス／埼玉県八潮市／30分／1回）

※16位以降は記事末に掲載

全361駅のうち最安は千葉県の臨海部、大型商業施設が充実した駅

今回調査したのは、東京駅から30分圏内にある駅の一人暮らし向け賃貸物件（10平米以上〜40平米未満、ワンルーム・1K・1DK）の家賃相場。「乗り換え2回まで」などの調査条件に合致する駅だけでも、東京駅から30分圏内には361もの駅が存在していた。それだけあれば家賃相場がリーズナブルな駅も見つかるはず！ 東京駅周辺の家賃相場は13万1000円だったが、その30分圏内に範囲を広げると家賃相場はどれくらい変わるのか？ さっそく見ていこう。

南船橋駅南口（画像／PIXTA）

1位はJR京葉線・南船橋駅で家賃相場は6万7000円。千葉県船橋市の臨海部に位置する駅周辺は、戦後の埋め立てによってかつての遠浅の漁場から大規模施設が林立するエリアへと変ぼうしている。駅北側には2025年3月にリニューアルした「船橋競馬場」や、2025年10月に北館が2階建てから3階建てになって拡大オープンした「ららぽーとTOKYO-BAY」があるなど、近年はさらに街の魅力がアップ。駅南側には「IKEA Tokyo-Bay」があるほか、2022年に駅前広場、2023年にスーパーも備えた「ららテラスTOKYO-BAY」、2024年に大型多目的アリーナ「LaLa arena TOKYO-BAY」が誕生している。そんな南船橋駅から東京駅まではJR京葉線1本で乗り換え不要、約29分で到着する。30分ほど電車に乗ると家賃相場が東京駅の半額ほどになり、生活環境も充実していると思うと、南船橋駅は穴場の街といえそうだ。

蕨駅（写真／PIXTA）

2位には埼玉県蕨市にあるJR京浜東北・根岸線の蕨（わらび）駅が、家賃相場7万1000円でランクイン。まず赤羽駅に出てからJR上野東京ライン直通の東北本線に乗り換えると、計約28分で東京駅にたどり着く。赤羽駅で乗り換えず、JR京浜東北・根岸線1本で日暮里駅や上野駅などを経由しつつ約37分で東京駅に行くことも可能だ。駅が位置する蕨市は市域が約5.11km2の日本一小さな「市」で、その特色を活かして「コンパクトシティ蕨」とうたっている。蕨駅の西口側・東口側の両方に商店街が広がり、周辺には複数のスーパーや飲食店がずらり。2023年に新庁舎が開庁した市役所を含め、蕨駅から徒歩15分圏内に日常生活に必要なスポットが集積している便利な環境だ。さらに駅西口側では再開発も行われており、新たに整備される駅前広場に面して行政センターや図書館、商業施設、住宅を備えた地上28階建てのツインタワーを建設中。2027年7月に竣工予定とのことなので楽しみに待ちたい。

堀切駅（写真／PIXTA）

3位は東京都足立区の東武伊勢崎線・堀切駅で、家賃相場は7万1500円。東武伊勢崎線の区間急行で北千住駅へ行き、JR上野東京ライン直通の常磐線に乗り換えると、東京駅までは計約27分だ。駅のすぐ東側には荒川と綾瀬川が流れ、対岸には例年5月下旬に開花するハナショウブの名所「堀切菖蒲園」がある。この名所の最寄駅で5位にランクインした京成本線・堀切菖蒲園駅（家賃相場7万2000円）は、堀切駅から東へ歩いて20分弱。似た駅名だが路線も場所も異なるので混同しないように気を付けたい。

堀切菖蒲園（画像／PIXTA）

3位・堀切駅の西口を出ると目の前に「東京未来大学」があり、その周囲には総合病院や住宅が立ち並ぶ。住宅街を抜けつつ駅から8分ほど歩き、墨堤通りと川の手通りがぶつかる千住曙町交差点まで行くとスーパーやドラッグストア、コンビニやファミレスなどがそろっている。交差点からさらに5分ほど北へ歩くと東武伊勢崎線・牛田駅と京成本線・京成関屋駅へ。両駅にはさまれた駅前には牛丼店やハンバーガー店などの飲食店もあるので、足を延ばすのもいいだろう。

トップ15には「住みたい街」として人気の駅や、再開発に沸く駅もランクイン

トップ15の駅の所在地を見てみると、千葉、埼玉、東京のさまざまなエリアが並んでいる。路線も、5駅がランクインした東武伊勢崎線をはじめ、JR京葉線や京成本線など多岐にわたり、一見するとランキング上位の駅に共通項はなさそう。しかし地図上で見てみると、トップ15の駅は東京駅を基点として北北西〜北〜南東のエリア（時計の針で11時から4時頃までの範囲）に分布していることがわかった。東京駅の西側や南側にあたる新宿区や品川区、神奈川県などにも調査対象とした「東京駅から30分圏内」の駅はもちろん存在するが、家賃相場が高めのためランキング上位には入らないというわけだ。つまり「東京駅までアクセスしやすく家賃相場が安い駅」に住みたい場合、東京駅の西側や南側のエリアは候補からいったん除外しつつ探すのがよさそうだ。

さて、住まい探しの際はアクセスのよさや家賃相場、街の環境に加えて、電車賃も気になるところ。2026年3月14日にはJR東日本が民営化以来初、約40年ぶりとなる全面的な運賃改定を行った。そのため1位の南船橋駅からJR京葉線に乗って東京駅に行くと、改定前はIC利用時で483円だった運賃が528円になっている。往復で1000円オーバーの電車賃を支払うとなると、じわじわと懐に響いてきそうだ。そこでトップ15の各駅から東京駅まで、所要時間が最短となるルートで向かうといくらかかるのか、3月14日の運賃改定後の価格（IC利用時）を調べてみた。

最も安かったのは、4位の舞浜駅と8位の小岩駅で、ともに東京駅まで片道253円で行くことができる。それぞれどんな駅なのか見ていこう。

舞浜駅（写真／PIXTA）

4位のJR京葉線・舞浜駅は千葉県浦安市に位置し、家賃相場は7万1800円。東京駅まではJR京葉線で6駅・約16分、トップ15では所要時間が最短だ。運賃はおおむね乗車距離（営業キロ）に比例して上がるので、東京駅までの所要時間が最短の駅の運賃が最安となったのは妥当なところ。舞浜駅といえば「東京ディズニーリゾート」の玄関口として耳にしたことがある人も多いだろう。駅南側の臨海部一帯は同リゾートの施設やホテルの敷地が占めている。一方の駅北側は整然と区画整理された住宅街。一人暮らし向け賃貸物件は駅から徒歩10分〜15分くらいの富士見地区に多く立ち並ぶ。同地区には複数のスーパーやドラッグストア、コンビニ、飲食店が点在し、気軽に買い物や食事ができそうだ。暮らしやすい街並みで東京駅まで約16分、それでいて家賃相場は7万円台という点が支持されてか、リクルート発表の「SUUMO住みたい街ランキング2026（首都圏版）」で舞浜駅は15位にランクインしている。

小岩駅（画像／PIXTA）

もう一つの駅、8位のJR総武線・小岩駅があるのは東京都江戸川区。家賃相場は7万3000円だった。JR総武線の普通列車（各駅停車）で新小岩駅に出て、快速に乗り換えると東京駅まで計約18分だ。小岩駅の高架下にはショッピングセンター「シャポー小岩」がある。改札を中央にして東西に広がり、千葉側（東側）は2023年3月に、東京側は2024年3月にリニューアル。鮮魚、精肉に青果や総菜といったフード系からファッション、雑貨のショップに飲食店までそろっている。駅の南口側に出るとフラワーロード、昭和通り、サンロードという3本の通り沿いに商店街が展開。江戸川区内最大ともいわれる商業エリアとして賑わっている。

また、小岩駅周辺では再開発計画が進行中。北口側では商業施設と住宅棟で構成される大規模な複合施設の建築が進められ、2027年1月に竣工予定だそう。南口側でも通りの拡幅や商店街をつなぐ「リングロード」、商・住複合施設の整備が計画されており、これから街並みが大きく変わろうとしている。街の魅力が高まるとともに、家賃相場も今後は上がるかもしれない。

東京駅から30分圏内にある家賃相場が安い駅

●16位〜40位

順位／駅名／価格相場（主な路線名／駅所在地／東京駅までの所要時間／乗り換え回数）

16位 一之江 7.33万円（都営新宿線／東京都江戸川区／27分／1回）

17位 下総中山 7.4万円（JR総武線／千葉県船橋市／26分／1回）

17位 瑞江 7.4万円（都営新宿線／東京都江戸川区／30分／1回）

19位 市川 7.5万円（JR総武線快速／千葉県市川市／19分／0回）

19位 戸田公園 7.5万円（JR埼京線／埼玉県戸田市／27分／1回）

19位 青井 7.5万円（つくばエクスプレス／東京都足立区／24分／1回）

22位 小菅 7.6万円（東武伊勢崎線／東京都足立区／24分／1回）

22位 六町 7.6万円（つくばエクスプレス／東京都足立区／26分／1回）

24位 新川崎 7.7万円（JR横須賀線／神奈川県川崎市幸区／21分／0回）

24位 松戸 7.7万円（JR常磐線／千葉県松戸市／26分／0回）

26位 鹿島田 7.75万円（JR南武線／神奈川県川崎市幸区／27分／1回）

27位 戸田 7.8万円（JR埼京線／埼玉県戸田市／29分／1回）

27位 本八幡 7.8万円（JR総武線／千葉県市川市／23分／1回）

29位 西川口 7.9万円（JR京浜東北・根岸線／埼玉県川口市／25分／1回）

30位 さいたま新都心 7.96万円（JR高崎線／埼玉県さいたま市大宮区／30分／0回）

31位 京成八幡 8万円（京成本線／千葉県市川市／30分／1回）

31位 浦和 8万円（JR高崎線／埼玉県さいたま市浦和区／25分／0回）

31位 葛西 8万円（東京メトロ東西線／東京都江戸川区／27分／1回）

31位 金町 8万円（JR常磐線各駅停車／東京都葛飾区／30分／1回）

35位 平井 8.05万円（JR総武線／東京都江戸川区／15分／1回）

36位 上板橋 8.1万円（東武東上線／東京都板橋区／30分／1回）

36位 四ツ木 8.1万円（京成押上線／東京都葛飾区／30分／1回）

36位 足立小台 8.1万円（日暮里・舎人ライナー／東京都足立区／27分／1回）

39位 船堀 8.15万円（都営新宿線／東京都江戸川区／25分／1回）

40位 牛田 8.2万円（東武伊勢崎線／東京都足立区／26分／1回）

40位 浦安 8.2万円（東京メトロ東西線／千葉県浦安市／29分／1回）

40位 武蔵新城 8.2万円（JR南武線／神奈川県川崎市中原区／30分／1回）

●調査概要

【調査対象駅】SUUMOに掲載されている東京駅まで電車で30分以内の駅（掲載物件が20件以上ある駅に限る）

【調査対象物件】駅徒歩15分以内、築年数35年未満、10平米以上〜40平米未満、ワンルーム・1K・1DKの物件（定期借家を除く）

【データ抽出期間】2025/8〜2026/1

【家賃の算出方法】上記期間でSUUMOに掲載された賃貸物件（アパート／マンションのうち普通借家契約の物件のみ）の管理費を含む月額賃料から中央値を算出（3万円〜20万円で設定）

【所要時間の算出方法】株式会社駅探の「駅探」サービスを使用し、朝7時30分〜9時の検索結果から算出（2026年2月24日時点）。所要時間は該当時間帯で一番早いものを表示（乗換時間を含む）

※記載の分数は、駅内および、駅間の徒歩移動分数を含む

※駅名および沿線名は、SUUMO物件検索サイトで使用する名称を記載している

※ダイヤ改正等により、結果が変動する場合がある

※乗換回数が2回までの駅を掲載

(大西智与)