日本でもプレーした33歳

バレーボール女子の五輪メダリスト、ケルシー・ロビンソン＝クック（米国）が6日までに自身のインスタグラムを更新。第1子となる長女を出産したことを報告し、世界のファンから祝福の声が殺到している。

夫で元バレーボール選手のブライアン・クックとともにベッドに横たわり、生まれたばかりの我が子を胸に抱いている。新しい命の誕生を夫婦で喜んだ。

ケルシーは自身のインスタグラムで実際の写真を公開。文面に「残りの人生、この日を何度でも体験できたらと思う。お産は強烈で大変だったけれど、とても魔法のようで、4月25日に私たちの小さな宝物を連れてきてくれました」と記し、最後に「オリーブ・ゴーズ・クック」と愛娘の名前を紹介した。

この吉報に、海外ファンからは「おめでとう！ 美しい女の子ね！」「小さなオリーブ、この世界へようこそ」「未来のオリンピアンだね…クック夫妻おめでとう」「やったー。無事に出産できて本当に嬉しいよ。おめでとう」「神様からの贈り物ね」「尊い！ おめでとう！ 無事に生まれて、みんな元気だと知って嬉しいわ！」「彼女は美しいわね。ケルシーを誇りに思うわ」などとコメントが寄せられた。

33歳のケルシーは米国代表として長年活躍し、2016年リオデジャネイロ五輪で銅、21年東京五輪で金、24年パリ五輪で銀メダルを獲得。2021-22シーズンには日本のトヨタ車体クインシーズでプレーしている。昨年10月にSNSを通じて妊娠を公表していた。



（THE ANSWER編集部）