S2「第40回東京湾カップ」が6日、船橋競馬場で行われ、4番人気ララメテオが昨年9月のデビュー戦以来となる勝利で重賞初制覇を飾った。久々の2勝目は鞍上の池谷、管理する酒井忍師に贈る記念すべき初タイトルとなった。

3歳馬にはタフなコース設定の船橋1700メートル。この日、ひと鞍入魂の池谷を背に臨んだララメテオは激しい先行争いをよそに中団を悠々と追走。4角で先行勢の脚色が鈍る中、抜群の手応えで直線を迎えた。残り200メートルで先頭に立つと、クレームドールの猛追を1馬身差で退けて先頭でゴール。

「4コーナーでいい手応えがあって、直線でこれは抜け出せると思った。ずっと調教もしてきた馬での重賞だったので勝てて本当にうれしい」。ゴール後、鞍上は右手を突き上げ、愛馬の首元を何度も叩いた。

「馬を信じて乗ってこい」。レース前、力強くジョッキーの背中を押した酒井忍師にとっては、これがうれしい重賞初勝利。次走はまだ決まっていないが、3歳馬の頂上決戦となる東京ダービー（Jpn1、6月10日、大井）の優先出走権を手にした。ゴールデンウイーク最終日にファンの目を奪った人馬から今後も目が離せない。