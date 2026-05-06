長濱ねる、美脚際立つプールサイドショット披露に反響「透明感すごい」「膝下長くて驚き」
【モデルプレス＝2026/05/06】女優の長濱ねるが4月30日、自身のInstagramを更新。プールサイドでのハーフパンツ姿でのショットを公開し、反響を呼んでいる。
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長濱は、「＠tfpjp」と、ウェブサイト「The Fashion Post」をメンションし、写真を投稿。 茶色のチェック柄シャツにハーフパンツを合わせたコーディネートでプールサイドに佇むショットを投稿しており、スラリとしたしなやかな脚のラインが際立っている。「5週にわたってお届けします」と、同サイトで5回に渡り、特集が組まれると報告している。
この投稿に、ファンからは「脚がまっすぐで綺麗」「カジュアルなのに品がある」「ラインが美しくて見惚れる」「透明感すごい」「膝下長くて驚き」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆長濱ねる、ハーフパンツ姿で美脚際立つ
長濱は、「＠tfpjp」と、ウェブサイト「The Fashion Post」をメンションし、写真を投稿。 茶色のチェック柄シャツにハーフパンツを合わせたコーディネートでプールサイドに佇むショットを投稿しており、スラリとしたしなやかな脚のラインが際立っている。「5週にわたってお届けします」と、同サイトで5回に渡り、特集が組まれると報告している。
◆長濱ねるの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「脚がまっすぐで綺麗」「カジュアルなのに品がある」「ラインが美しくて見惚れる」「透明感すごい」「膝下長くて驚き」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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