長濱ねる（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/05/06】女優の長濱ねるが4月30日、自身のInstagramを更新。プールサイドでのハーフパンツ姿でのショットを公開し、反響を呼んでいる。

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◆長濱ねる、ハーフパンツ姿で美脚際立つ


長濱は、「＠tfpjp」と、ウェブサイト「The Fashion Post」をメンションし、写真を投稿。 茶色のチェック柄シャツにハーフパンツを合わせたコーディネートでプールサイドに佇むショットを投稿しており、スラリとしたしなやかな脚のラインが際立っている。「5週にわたってお届けします」と、同サイトで5回に渡り、特集が組まれると報告している。

◆長濱ねるの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「脚がまっすぐで綺麗」「カジュアルなのに品がある」「ラインが美しくて見惚れる」「透明感すごい」「膝下長くて驚き」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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