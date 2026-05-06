岐阜vs松本 スタメン発表
[5.6 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第15節](ヒマスタ)
※19:00開始
主審:北沢倫章
<出場メンバー>
[FC岐阜]
先発
GK 51 菅沼一晃
DF 4 甲斐健太郎
DF 5 加藤慎太郎
DF 14 生地慶充
DF 26 大串昇平
MF 6 福田晃斗
MF 19 松本歩夢
MF 21 横山智也
MF 39 泉澤仁
MF 85 箱崎達也
FW 18 ワッド・モハメッド・サディキ
控え
GK 31 セランテス
DF 34 湯岑滉生
DF 66 キム・ユゴン
DF 79 藤田准也
MF 3 萩野滉大
MF 8 荒木大吾
MF 10 北龍磨
FW 17 川本梨誉
FW 77 山谷侑士
監督
石丸清隆
[松本山雅FC]
先発
GK 1 上林豪
DF 16 宮部大己
DF 25 白井達也
DF 27 二ノ宮慈洋
MF 18 大橋尚志
MF 22 佐相壱明
MF 24 小川大貴
MF 30 澤崎凌大
MF 36 松村厳
FW 38 藤枝康佑
FW 39 井上愛簾
控え
GK 21 富澤雅也
DF 2 小田逸稀
DF 40 樋口大輝
DF 43 金子光汰
DF 44 リ・トビン
MF 8 深澤佑太
MF 41 村越凱光
MF 46 安永玲央
FW 19 田中想来
監督
石崎信弘
※19:00開始
主審:北沢倫章
<出場メンバー>
[FC岐阜]
先発
GK 51 菅沼一晃
DF 4 甲斐健太郎
DF 5 加藤慎太郎
DF 14 生地慶充
DF 26 大串昇平
MF 6 福田晃斗
MF 19 松本歩夢
MF 21 横山智也
MF 39 泉澤仁
MF 85 箱崎達也
FW 18 ワッド・モハメッド・サディキ
控え
GK 31 セランテス
DF 34 湯岑滉生
DF 79 藤田准也
MF 3 萩野滉大
MF 8 荒木大吾
MF 10 北龍磨
FW 17 川本梨誉
FW 77 山谷侑士
監督
石丸清隆
[松本山雅FC]
先発
GK 1 上林豪
DF 16 宮部大己
DF 25 白井達也
DF 27 二ノ宮慈洋
MF 18 大橋尚志
MF 22 佐相壱明
MF 24 小川大貴
MF 30 澤崎凌大
MF 36 松村厳
FW 38 藤枝康佑
FW 39 井上愛簾
控え
GK 21 富澤雅也
DF 2 小田逸稀
DF 40 樋口大輝
DF 43 金子光汰
DF 44 リ・トビン
MF 8 深澤佑太
MF 41 村越凱光
MF 46 安永玲央
FW 19 田中想来
監督
石崎信弘