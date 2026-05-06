内藤秀一郎×紺野彩夏 W主演「財閥復讐～兄嫁になった元嫁へ～ Dynasty」5月７日&14日（木）深夜に放送決定！!主題歌は TRiDENT の 「メイヒテンセイ」、場面写真&15秒トレーラー公開！

テレ東では、2026年5月7日(木)と14日(木)の深夜2時5分から、2週にわたり、「財閥復讐～兄嫁になった元嫁へ～ Dynasty(ダイナスティ)」を放送します。本作はショートドラマ配信アプリ「BUMP」にて配信中ですが、好評につき、特別版として地上波放送が決定いたしました！

原作は、LINEマンガやebookjapan等の各電子書店にて大好評配信中のwebtoon『財閥復讐～兄嫁になった元嫁へ～』。「夫の家庭を壊すまで」や「夫を社会的に抹殺する５つの方法」など愛憎劇のヒット作を手掛けてきたテレビ東京が、アミューズクリエイティブスタジオと共同製作したオリジナルコミックを、スタッフ・キャストを一新して完全新作としてリブート。主人公の伊勢由貴也を内藤秀一郎、由貴也の妻・絵理香を紺野彩夏が演じるほか、時任勇気、菅野莉央、葵揚といった演技派のキャスト陣が躍動する、怒濤の展開に目が離せない完全オリジナルの復讐×不倫サスペンスをぜひお楽しみください！

「財閥復讐～兄嫁になった元嫁へ～」は、2025年に渡邊圭祐×瀧本美織のW主演で実写ドラマ化。放送開始と共に配信を中心に話題となり、見逃し配信の再生数(1週間)が累計1,200万回を記録 (※TVer DATA MARKETINGにて算出)するなど、“不倫復讐ドラマ”の中で新たなヒット作となりました。

【楽曲解禁】

◇◆主題歌はTRiDENTの「メイヒテンセイ」に決定！◆◇

ドラマを盛り上げる主題歌は、TRiDENTの「メイヒテンセイ」に決定しました！昨年メジャーデビューした、今最も勢いのある３人組ガールズバンドの最新曲「メイヒテンセイ」は、“咲き誇れ、冥界の華”といった歌詞が特徴的な、中毒性のある力強くも艶やかなロックナンバーです。ASAKA（Vo, G）の美しさと力強さが混合する唯一無二の歌声が、より一層作品を盛り上げます。

©G-STAR.PRO

【プロフィール】

同じ高校の軽音楽部に所属していたASAKA（Vo, G）とSERINA（B, Cho）によって結成。2020年5月、サポートメンバーにNAGISA（Dr）を迎え、バンド名を“TRiDENT”に改名した。同年12月にNAGISAが正式加入。改名後に公開した初のミュージックビデオ「Continue」は、インディーズながらYouTubeにてわずか3カ月で100万回再生を突破した。2025年10月放送開始のテレビアニメ「ポーション、わが身を助ける」のオープニングテーマとエンディングテーマを両方担当。11月に新作EP「BLUE DAWN」をリリースし、キングレコードからメジャーデビューを果たした。

【15秒トレーラー公開】

→ →https://youtu.be/B9Qy9bZLPfU?si=ow6emtVdZu1r2cjm← ←

＼LINEマンガで原作配信中！／

テレビ東京×アミューズクリエイティブスタジオが共同製作したwebtoon 『財閥復讐～兄嫁になった元嫁へ～』は2024年11月よりLINEマンガ、ebookjapanにて配信され、初日にはLINEマンガ総合ランキング1位を獲得するなど、大きな注目を集めました。

webtoon『財閥復讐～兄嫁になった元嫁へ～』

◆LINEマンガ URL： https://u.lin.ee/oX9IPST/pnjo

前編 (5月7日放送) あらすじ

伊勢財閥の次男として引き取られた由貴也（内藤秀一郎）は愛人の子と家族から虐げられて生きてきた。自立した由貴也は、財閥から離れ、運命の女性・絵理香（紺野彩夏）と出会う。初めて実感する“幸せ”。永遠の愛を誓った２人だったが、絵理香には欲望のために手段を選ばないという裏の顔があった。ある日、由貴也の兄・雅之（時任勇気）の子を身籠り、再婚するという。最愛の妻にも裏切られ全てを失ったとき、復讐への火が灯る。

番組概要

【タイトル】 「財閥復讐～兄嫁になった元嫁へ～ Dynasty」

【放送日時】 前編 ５月７日（木）深夜２時５分～２時３５分

※世界卓球2026により放送時間が変更になる可能性があります

後編 ５月14日（木）深夜2時5分～2時３５分

【放送局】 テレビ東京（ローカル）

【配信】 <テレビ放送版>

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▶TVer：https://tver.jp/

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/

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各話放送終了後から動画配信サービス「U-NEXT」「Prime Video」にて順次見放題配信

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<ショートドラマ版>

BUMPにて配信中

https://emolebump.go.link/lqLHt

【原作】 MANGAmuse・テレビ東京・国井桂「財閥復讐～兄嫁になった元嫁へ～」(AMUSE CREATIVE STUDIO・テレビ東京 刊）

【出演】 内藤秀一郎、紺野彩夏、時任勇気、菅野莉央、葵揚

【音楽】 コトブキミュージックラボ

【主題歌】 TRiDENT「メイヒテンセイ」（松山制作委員会）

【脚本】 富安美尋

【監督】 柴田啓佑

【プロデューサー】 倉地雄大(テレビ東京)、佐藤弥生、半田健

【制作】 テレビ東京、オフィスアッシュ

【製作著作】 ショートドラマ「財閥復讐」製作委員会

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/zaibatsu_dynasty/

