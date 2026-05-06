5月6日、園田競馬場で行われた交流G2・兵庫チャンピオンシップ（3歳・ダ1400m）は、単勝1.7倍の支持を集めた戸崎圭太騎乗のサトノボヤージュが力強く差し切り勝ちを収めた。2着にはトウカイマシェリが入り、サウジダービーからの帰国初戦となった2頭がワンツーを決めた。3着には、最後に鋭く伸びた笹川翼騎乗のゼーロスが入った。

兵庫チャンピオンシップ

1着 サトノボヤージュ

戸崎圭太騎手

「人気も1倍台ということで、人気に応えられてホッとしています。雰囲気はすごく良い感触で、返し馬でも状態はいいなと思いました。枠が1番ポイントかなと思いました。内をあまり通りたくなかったので、どこかで外へ出せるようなイメージで乗っていたのですが、バラけたので上手く外へ出せましたし、馬も応えて反応してくれました。4コーナー前くらいから前のエコロレーヴも怖いなと思い、仕掛けを早めたのですが、そのあと後ろからも来られたので、来られてからも反応が出来ていたので、勝つことが出来たのは馬のおかげです。どこからでも競馬が出来て、乗りやすい馬なので、（距離の）幅も広げられたらいいなと思います。初めて乗せてもらった時から能力を感じていましたし、こうやって重賞も勝てましたし、さらなる走りを皆さん応援していただけたらいいなと思います。今後も期待出来る馬です。（兵庫でも）たくさん乗せていただく機会がありますが、久々に勝てて良かったです。ゴールデンウィーク最終日ですが、競馬を楽しんでいただいてお気をつけてお帰りいただければと思います。明日から平日に戻りますが、切り替えて頑張っていきましょう！」

レース結果、詳細は下記のとおり。

5月6日、園田競馬場で行われた11R・兵庫チャンピオンシップ（Jpn2・3歳・ダ1400m）は、戸崎圭太騎乗の1番人気、サトノボヤージュ（牡3・美浦・田中博康）が勝利した。1/2馬身差の2着にトウカイマシェリ（牝3・栗東・高柳大輔）、3着にゼーロス（牡3・大井・荒山勝徳）が入った。勝ちタイムは1:28.1（稍重）。

2番人気で団野大成騎乗、エコロレーヴ（牡3・栗東・森秀行）は、4着敗退。

兵庫CS 口取り（提供：兵庫県競馬組合）

戸崎圭太騎乗の1番人気、サトノボヤージュが差し切り勝ちを決め、嬉しい重賞初制覇を飾った。勝負どころではエコロレーヴが大逃げを打ち、離れた位置からサトノボヤージュとトウカイマシェリが追走。サウジからの帰国初戦となる2頭が、直線で一気に差を詰めた。ゴール前ではエコロレーヴを捉えた2頭による追い比べとなり、最後はサトノボヤージュがねじ伏せるように先頭へ。見応えある攻防を制し、サウジダービー帰りの2頭がそのままワンツーを決めた。

サトノボヤージュ 6戦4勝

（牡3・美浦・田中博康）

父：Into Mischief

母：ジョリーオリンピカ

母父：Drosselmeyer

馬主：里見治

生産者：下河辺牧場

【全着順】

1着 サトノボヤージュ 戸崎圭太

2着 トウカイマシェリ 鮫島克駿

3着 ゼーロス 笹川翼

4着 エコロレーヴ 団野大成

5着 エブリーポッシブル 岩田望来

6着 スマートジュリアス 武豊

7着 スターアイセーラ 廣瀬航

8着 シャークリュウセイ 永井孝典

9着 エンドレステイル 吉原寛人

10着 ジョコーソ 竹村達也

11着 バウヴォーグ 笹田知宏