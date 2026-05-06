【ライブレポート】『幾田りら LIVE TOUR 2026 “Laugh”』開幕！3年ぶりのソロツアー

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幾田りらの3年ぶりのソロツアー『幾田りら LIVE TOUR 2026 “Laugh”』、その初日公演が5月5日兵庫・神戸ワールド記念ホールにて開催された。本ツアーは、昨年12月にリリースされたアルバム『Laugh』を記念したツアーとなっている。

■総勢16名のメンバーとともに創り上げられた公演

開演時刻の18時。ステージ中央には、幾田が重ねてきた歳月を象徴するような全長14mに及ぶ巨大な円形LEDが浮かび、幻想的な光景が広がる。バンドとストリングスによる生演奏が静かに立ち上がると、会場の視線は自然とステージ中央へと引き寄せられていく。

やがて「ゆらゆらり はらはらり」という印象的なフレーズが響き渡るとともに、幾田りらが登場。ツアーの幕開けを飾ったのは、TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期第1クールのオープニングテーマ「百花繚乱」。ダンサーを従えた軽やかなダンスパフォーマンスで、一気に観客を楽曲の世界観へと引き込んだ。

音楽活動にとどまらず、声優やブランドアンバサダーを務めるなど活躍の幅を広げる彼女ならではの、多面的な表現力が光るステージ。圧倒的な歌唱力に加え、パフォーマンスではギターとピアノの弾き語り、そしてダンスも披露するなど、今回のツアーならではの一面をかいま見ることができた。彼女の人柄を感じさせる柔らかなMCでは、音楽に向き合う姿勢や日々の活動への想い、ファンへの深い感謝が語られ、その言葉一つひとつが会場に温かく広がっていった。

後半には、ABEMA『今日、好きになりました。』2025年4月～12月主題歌「恋風」を披露。昨年12月、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」での共演も話題となったピアニスト・まらしぃがサプライズゲストとして登場し、会場からは大きな歓声が上がった。

ギター、ベース、ドラム、キーボードに加え、ストリングスやダンサーを含む総勢16名のメンバーとともに創り上げられた本公演は、音楽・演出が一体となった濃密なライブ体験となっていた。ツアーの残り5公演への期待がさらに高まる。

photo by Hideaki Hamada

■リリース情報

2026.03.08 ON SALE

ALBUM『Laugh』

■関連リンク

幾田りら OFFICIAL SITE

https://lilasikuta.jp/

■【画像】『幾田りら LIVE TOUR 2026 “Laugh”』ライブ写真