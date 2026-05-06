宇多田ヒカル新曲「パッパパラダイス」MV公開！監督を務めたのは山田智和

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宇多田ヒカルの新曲「パッパパラダイス」のMVが公開となった。

■宇多田ヒカルがタクシードライバーに扮する

同曲は、アニメ『ちびまる子ちゃん』エンディング主題歌であり、「綾鷹」CMソング。リリース前から「めっちゃ元気になれる！！」「自分に贈りたい歌だなって思った」とSNS中心に大きな盛り上がりを見せており、6月24日には7インチアナログ盤のリリースも決定している。

公開となったMVの監督を務めたのは、「何色でもない花」「Gold ～また逢う日まで～」「Mine or Yours」などのMVも手掛けた映像作家の山田智和。宇多田ヒカルがタクシードライバーに扮し、様々な乗客との時間を収めたような作品には田中泯、柄本時生、渋川清彦、浅野順子、KONOが出演。何度でも楽しみたくなるような内容に仕上がっている。

また、本楽曲のリリースを記念して、Apple Musicのラジオ番組『J-Pop Now Radio』(DJ：落合健太郎)、Spotifyのポッドキャスト『New Music Wednesday [Podcast Edition]』(DJ：竹内琢也)にゲスト出演。その模様が公開にされている。

■【動画】宇多田ヒカル「パッパパラダイス」MV

■リリース情報

2026.05.06 ON SALE

DIGITAL SINGLE「パッパパラダイス」

https://erj.lnk.to/7rrAv3

■関連リンク

宇多田ヒカル OFFICIAL SITE

https://www.utadahikaru.jp/

■【画像】「パッパパラダイス」ジャケット