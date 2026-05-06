宇多田ヒカル新曲「パッパパラダイス」MV公開！監督を務めたのは山田智和
宇多田ヒカルの新曲「パッパパラダイス」のMVが公開となった。
■宇多田ヒカルがタクシードライバーに扮する
同曲は、アニメ『ちびまる子ちゃん』エンディング主題歌であり、「綾鷹」CMソング。リリース前から「めっちゃ元気になれる！！」「自分に贈りたい歌だなって思った」とSNS中心に大きな盛り上がりを見せており、6月24日には7インチアナログ盤のリリースも決定している。
公開となったMVの監督を務めたのは、「何色でもない花」「Gold ～また逢う日まで～」「Mine or Yours」などのMVも手掛けた映像作家の山田智和。宇多田ヒカルがタクシードライバーに扮し、様々な乗客との時間を収めたような作品には田中泯、柄本時生、渋川清彦、浅野順子、KONOが出演。何度でも楽しみたくなるような内容に仕上がっている。
また、本楽曲のリリースを記念して、Apple Musicのラジオ番組『J-Pop Now Radio』(DJ：落合健太郎)、Spotifyのポッドキャスト『New Music Wednesday [Podcast Edition]』(DJ：竹内琢也)にゲスト出演。その模様が公開にされている。
■【動画】宇多田ヒカル「パッパパラダイス」MV
■リリース情報
2026.05.06 ON SALE
DIGITAL SINGLE「パッパパラダイス」
https://erj.lnk.to/7rrAv3
■関連リンク
宇多田ヒカル OFFICIAL SITE
https://www.utadahikaru.jp/