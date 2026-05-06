ソファでお昼寝するのが大好きな猫さん。普段からユニークな寝姿を披露してくれるそうですが、この日は特に独特な姿でお昼寝していたようで……。その寝姿がXに投稿されると「すうごいエビフライwww」「カラッと揚がってますねw」などの声が寄せられ、記事執筆時点で24万回以上も閲覧されています！

【写真：ソファでお昼寝していた猫が『エビフライそっくり』だと話題に…まさかの光景】

ソファでお昼寝している猫さん

Xアカウント「うにねこ。 (@Unineco21412)」さまは、5匹の猫さんと一緒に暮らす飼い主さんの日常を紹介しているアカウントです。

投稿者さまのおうちには、毎日のように猫さんたちが争奪戦を繰り広げている大人気のソファがあるのだそう。

ある日のこと。そんな猫さんに大人気のソファを見てみると、とんでもない光景が！

なんと、まるで「腕を組んで寝落ちした仕事帰りのお父さん」スタイルに！思わず人間？と目を疑ってしまうようなスタイルで眠っていたというのです。

独特すぎるスタイルが話題に

しかし、この姿がXに投稿されると、瞬く間に多くの人から反応が届き、「すうごいエビフライwww」「カラッと揚がってますねw」「なんかエビフライっぽくないですか（笑）」といった声が殺到！多くの人がエビフライに見えたようです（笑）

他にも「ヴィーナスだ」「腕組みして寝てるおじさんだ…」などの声が寄せられ、大喜利のような盛り上がりを見せています！

こちらの猫さん、生後3ヶ月の子猫時代からこのソファがお気に入りとのことですが、今では「6歳、家賃0円、ソファ暮らし、10kgねこ」とのこと。どっぷりと貫禄をつけながらも愛らしさいっぱいで、今日もソファに寝転んでいるそうです！

そんな猫さんたちの愉快な生活を覗き見できるのは、Xアカウント「うにねこ。 (@Unineco21412)」さまです！ぜひ彼らの生活にのんびりとした安らぎをもらいましょう。

写真・動画提供：Xアカウント「うにねこ。 (@Unineco21412)」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。