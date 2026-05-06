インスタグラムで公開

2024年パリ五輪のバドミントン女子ダブルスで銅メダルを獲得した志田千陽が、5日までに自身のインスタグラムを更新。普段のスポーティーな姿から一変、ライフスタイル誌の企画で披露したダークリップのクールなメイクアップ姿を公開した。洗練された美しさを放つ1枚に、喝采が送られている。

カメラへクールな視線を送る志田。口元には深みのあるダークリップが光る。黒を基調としたシックな衣装を身にまとい、右手には個性的なデザインのリング。コート上とはまったく違うオーラを放っていた。

インスタグラムに「ゲーテ6月号に掲載していただきました。 ぜひご覧いただけたら嬉しいです！」とつづって実際の写真を公開すると、ファンも喝采を送った。

「志田さんは本当に美しいですね。プロのバドミントン選手であるだけでなく、モデルとしても上品なオーラを放っています」

「なかなか見られないクールなスタイル」

「ううぅぅぅ美しい…」

「え？誰？」

「新人モデルですか？ とても美しいですね！」

「雰囲気違う〜素敵です」

「えぐい！！！！！無敵やん」

「ユニホーム姿とは全く別人のような妖艶さ綺麗だ」

「雰囲気全然違って分からなかった」

29歳の志田は今年3月末に再春館製薬所を退社。4月から新たなスタートを切っている。



（THE ANSWER編集部）