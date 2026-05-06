『リボーン』“光誠”高橋一生、父親との再会から急展開 視聴者あ然「まさか」「異母兄弟なの!?」
高橋一生が主演するドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）の第4話が5日に放送され、英人として生きる光誠（高橋）が父親と再会。急展開を向かえると、ネット上には「おいまてまて」「まさか」「異母兄弟なの!?」などの声が寄せられた。
【写真】光誠の父親が登場！『リボーン』第4話より
光誠は転生して英人として生きる中で、あかり商店街を盛り立て、更紗（中村アン）を画家の道へと導くことにも成功する。一方、英人として生きる光誠の発言をきっかけに、転生前の光誠が行っていないはずのパリ出張に、この時代に生きる光誠が友野（鈴鹿央士）と英人の妹・英梨（横田真悠）と共に行くことになったのだ。
出張の日はパリで同時多発テロが起きた当日。英人として生きる光誠は動揺しながらも東郷（市村正親）の協力を得てパリ出張を中止させる。結果的に、パリ出張を取りやめたことでNEOXISが狙っていた半導体事業は好転の兆しを見せ始める。
安堵する光誠だったが、その矢先に新たな問題が発生。なんと光誠の発案で始めた「温暖化対策グッズ」のビジネスをめぐり、あかり商店街とNEOXISが蒼萬社長・一萬田仁志（坪倉由幸）から特許権侵害で訴えられる…。
そんな第4話では、英人として生きる光誠がひょんなことから父・大誠（松尾貴史）と再会。さらにその後、英人の母親と大誠が男女の仲にあった可能性が浮上すると、ネット上には「おいまてまてまてまて」「ちょっとちょっと、第4話にして話が意外な方向に…」「まさかの托卵展開」「まじで腹違いの兄弟の可能性あるの？」「異母兄弟なの!?」といった反響が寄せられていた。
【写真】光誠の父親が登場！『リボーン』第4話より
光誠は転生して英人として生きる中で、あかり商店街を盛り立て、更紗（中村アン）を画家の道へと導くことにも成功する。一方、英人として生きる光誠の発言をきっかけに、転生前の光誠が行っていないはずのパリ出張に、この時代に生きる光誠が友野（鈴鹿央士）と英人の妹・英梨（横田真悠）と共に行くことになったのだ。
安堵する光誠だったが、その矢先に新たな問題が発生。なんと光誠の発案で始めた「温暖化対策グッズ」のビジネスをめぐり、あかり商店街とNEOXISが蒼萬社長・一萬田仁志（坪倉由幸）から特許権侵害で訴えられる…。
そんな第4話では、英人として生きる光誠がひょんなことから父・大誠（松尾貴史）と再会。さらにその後、英人の母親と大誠が男女の仲にあった可能性が浮上すると、ネット上には「おいまてまてまてまて」「ちょっとちょっと、第4話にして話が意外な方向に…」「まさかの托卵展開」「まじで腹違いの兄弟の可能性あるの？」「異母兄弟なの!?」といった反響が寄せられていた。