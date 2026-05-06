新型「ヴォクシー」発売！

トヨタは2026年5月6日、ミドルサイズミニバン「ヴォクシー」の一部改良モデルを発売しました。

今回の改良では、カーボンニュートラル社会への対応を目的としたパワートレインの再編をはじめ、内外装のデザイン変更や、安全・快適装備の拡充が行われています。

【画像】超カッコいい！ これが「新型ヴォクシー」です！（29枚）

最大の変更点は、パワートレインのラインナップ整理です。これまで設定されていた2リッターガソリンエンジン車が廃止され（ウェルキャブ仕様を除く）、1.8リッターハイブリッド車に一本化されました。

この変更により、ヴォクシーは全車が高い環境性能と燃費性能を有するハイブリッド専用モデルに近い位置づけへと移行しています。

エクステリアにおいては、フロントフェイスの質感が変更されました。フロントグリル本体にはブラック加飾が施され、より引き締まった外観となっています。

また、新たに設定されたボディカラー「ニュートラルブラック」を選択した場合には、グリルガーニッシュもブラック加飾となり、より重厚で存在感のある佇まいを実現しました。

灯火類については、全車にマニュアルレベリング機能付のリフレクター式LEDヘッドランプ、LEDターンランプ、およびデイライト機能付のLEDクリアランスランプを標準装備。上級グレードの「S-Z」には、オートレベリング機能付のプロジェクター式LEDヘッドランプがメーカーオプションとして設定されています。

また、17インチアルミホイールは、切削光輝にブラック塗装とダーククリアを組み合わせた新しい仕様に変更されました。

インテリアについても、各所の素材や仕上げが見直されており、全グレード共通の変更として、シフトノブやウインドウスイッチ周りのパネルにピアノブラック塗装が採用されました。

上位グレードの「S-Z」では、内装の質感がさらに高められています。メーターフードには表皮巻きおよびステッチ加工が施され、インストルメントパネルやドアトリムにはスエード調表皮が採用されました。

あわせて、パネルへのステッチ追加やシート表皮のデザイン変更も行われており、視覚と触感の両面で上質化が図られています。

視認性や利便性を高める装備のアップデートも実施。メーターパネル内の液晶ディスプレイは、全グレードで大型化され、「S-Z」は従来の7インチから12.3インチへ、「S-G」は4.2インチから7インチへとサイズアップしました。

安全装備面では、前後方の映像を記録するドライブレコーダーが「S-Z」に標準装備され、「S-G」にはメーカーオプションとして設定されています。また、利便性向上のため、ワンタッチスイッチ付のデュアルパワースライドドアが「S-G」グレードにも標準装備されました。

走行メカニズムにおいては、ショックアブソーバーの減衰力が最適化されました。これにより路面からの衝撃を和らげ、乗り心地の向上が図られています。また、防音材の配置を最適化することで、車内へのノイズ侵入を低減し、静粛性が高められました。

走行モードについては、ハイブリッドの四輪駆動モデル（E-Four）に、雪道での走行安定性を補助する「SNOW EXTRAモード」が新たに追加されています。

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改良モデルのヴォクシーの価格（消費税込）は、375万1000円から438万200円です。