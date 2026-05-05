笑顔あり涙あり 恒例「長坂のぼり大会」0歳～小6まで約500人が石段を駆け上がる《長崎》
5月5日「こどもの日」は、各地でさまざまなイベントが行われました。
長崎市の諏訪神社では恒例の「長坂のぼり大会」が行われ、子どもたちが元気いっぱいに石段を駆け上がりました。
（掛け声）
「のぼってこーい！」
今年で28回目の「長坂のぼり大会」。
長崎市の諏訪神社の石段を一気に駆け上がり、先頭でゴールした子どもに「一番札」が授けられる「こどもの日」の恒例行事です。
0歳～小学6年生までの約500人が参加しました。
幼い子どもたちの中は、響き渡る太鼓の音に圧倒され、動けない子も……。
それでも一歩、一歩進んで、お父さんやお母さんと一緒にゴールを目指します。
小学3年生の部に出場したのは、山崎 桜花さん。
3年連続で “一番札” を獲得している猛者です。
（山崎 桜花さん）
「ドキドキで、頑張ろうという気持ち。諦めないで走って、1位を獲りたい」
スタートの合図とともに飛び出すと、家族も声援を送って後押しします。
最後まで先頭を譲らなかった桜花さん。
見事、4連覇を果たしました。
（山崎 桜花さん）
「2位が近づいていて、ドキドキした」
（母親）
「陸上も習っていて頑張っているので、よくやってくれた。来年も頑張ろう」
（山崎 桜花さん）
「次の長坂のぼりでも、1位を獲りたい」
長与町から参加したのは、満島 愛斗さん。
（満島 愛斗さん）
「4年生でも一番札を取ろうと思い、(これまでの札を)持ってきた。1位を取って、お迎えの恩返しにできたらと思う」
小学1年から3連覇中で、今年はお母さんへの日頃の感謝を込めて、活躍を誓いました。
スタートから抜け出した愛斗さんでしたが、結果は惜しくも3着に終わりました。
（母親）
「1番を狙っていたので、悔しかったと思う。今はサッカーで鍛えているので、また来年もチャレンジしてもらいたい」
（満島 愛斗さん）
「次は絶対、1位を獲る！」
今年も境内には、子どもたちの健やかな成長を願い、大きな声援が響き渡りました。