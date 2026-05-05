大量生産できるいちごケーキに注目！4月に最も読まれた「スイーツ」の記事は？【月間ランキングTOP5】

いちごの季節に作りたいケーキのレシピに注目！

クックパッドニュースでは「スイーツ」にまつわるさまざまなお役立ち記事を配信しています。多くの記事の中で、2026年4月に特に注目度が高かったTOP5をご紹介！少ない材料でおいしく作れるおやつのレシピや、簡単に作れて見た目もかわいいいちごのケーキがよく読まれていました。

ヨーグルトの水切りなし、材料2つで作れるヨーグルトケーキのレシピが5位にランクイン。2つの材料を同量で混ぜるという覚えやすさも魅力です。実際に作った方からは「とっても簡単でした」と絶賛の声が続々届いています。



第4位:豆腐とおうちにある材料で作る簡単スイーツ

4位は、豆腐とお家にある食品で簡単に作れる豆腐スイーツをご紹介した記事でした。マフィン、ドーナツ、パン、わらび餅など、基本的にはどれも混ぜて加熱するだけ。バナナなどを合わせるとやさしい甘さになり、小さな子のおやつにもおすすめです。



第3位:大量生産も簡単、映えておいしいいちごケーキ

ロールケーキ生地を使ったいちごケーキをご紹介した記事も注目を集めました。生地をカットして、クリームといちごをのせるだけ。包丁で等分する手間も少なく、たくさん作れて見た目も華やかです。実際に作った方からは「見た目がかわいくてパーティーにぴったり」と絶賛の声が届いています。



第2位:ふっかふか＆サクサクのはちみつクッキーパン

オーブンいらずで作れるクッキーパンを掲載。ふっかふかのパンの上には、サクサクのクッキー生地が乗っていて、食感の違いを楽しめます。レンジとフライパンという身近な調理器具で作れるのが嬉しいですね。実際に作った方からも「本当にすぐ作れてびっくり」「おいしすぎてリピ決定です」と好評です。



第1位:型いらず、保存容器で作るレンジケーキ

4月のスイーツ記事で最も読まれたのは、保存容器と電子レンジで作るケーキをご紹介した記事でした。牛乳のやさしい味わい、ココア味、マーブルケーキなど、10分足らずでおいしいおやつが完成。「材料を混ぜる」「レンジで加熱する」が保存容器ひとつでできるから、洗い物も少なくてすみます。





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