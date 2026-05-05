◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日―阪神（５日・バンテリンドーム）

中日は、村松開人内野手の３点三塁打で勝ち越しに成功した。

０―１の２回にボスラーの右越えソロで同点に追いつき、迎えた３回だった。先頭の田中が遊撃への内野安打で出塁。金丸はスリーバント失敗で走者を進められなかったが、カリステと福永が四球を選んで満塁に。ここで村松は、阪神・早川の１３７キロ変化球を強振。打球が一塁線を鋭く破る走者一掃の三塁打で、一気に突き放した。「打ったボールはツーシームです。抜けてくれて良かったです」。４日の同カードでもドラ１・中西が初回に３点を奪われたが、直後の攻撃で４点を奪って逆転勝利した。

チームは、６連敗中だった４月２４日のヤクルト戦（バンテリンＤ）の試合前に、松中打撃統括コーチの提案で、ベンチ前に“清めの盛り塩”を設置した。チームはそこから４連勝と抜群の効果を発揮。前日４日からは期間限定商品「勝利を結ぶ！塩結び」を販売。２日目のこの日も大盛況で、開場からわずか２０分で完売。試合も、その勢いで阪神相手に連勝を目指す。