「66歳になっても母親の借金を返済している」預貯金100万円・パート女性の老後ひとり暮らし
All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年1月16日に回答があった広島県在住66歳女性のケースをご紹介します。
年齢・性別：66歳・女性
居住地：広島県
家族構成：本人のみ
住居形態：賃貸
リタイア前の雇用形態：パート・アルバイト
リタイア前の年収：300万円
現在の預貯金：100万円
リスク資産：10万円
ひと月当たりの現在の収入は「自分の労働収入4万円」に加え、金額は不明ですが年金も受給している様子。対して月の生活費は「食費、住居費、光熱費、通信費、医療費、借金、日用品費、などで合計14万円程度」かかると言います。
結果として「月1万円程度」黒字を維持できているものの、現役時代に「想定していたより貯金できていない」とのこと。
「もともと母の借金があり、それを少しずつ返済しているので毎月貯金ができても月に1万円ほどしかできない。生活費が足りない月はとにかく質素な生活か、親戚を頼る」しかないとこぼします。
くわえて、物価高のせいで「生活に影響が出ている。とにかくお米が高いし、20時以降の値引きされている時間帯じゃないと満足に買い物もできない。野菜も値上がりしているし、水やお茶なんて買えないので水道水とパックのお茶で自分で作っている。光熱費も年々値上がりしているし、本当は趣味など旅行とかにも行きたいが我慢するしかない」とのりこさん。
税金や社会保険料についても、「多いし、個人的には結構負担。なんかどんどん増えているような気もしてこの先が不安」とあります。
最後に、「生活はぎりぎりですが、節約術をルーティン化していて慣れてきたらそんなに苦じゃなくなるかと思います」と話していました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
投稿者プロフィールペンネーム：のりこ
年齢・性別：66歳・女性
居住地：広島県
家族構成：本人のみ
住居形態：賃貸
リタイア前の雇用形態：パート・アルバイト
リタイア前の年収：300万円
現在の預貯金：100万円
リスク資産：10万円
「年金とパートの給料を合わせても、月1万円しか貯金できない」年金生活で貯金ができているか、の問いに「できなくはないが意識しないと難しい」と回答したのりこさん。
ひと月当たりの現在の収入は「自分の労働収入4万円」に加え、金額は不明ですが年金も受給している様子。対して月の生活費は「食費、住居費、光熱費、通信費、医療費、借金、日用品費、などで合計14万円程度」かかると言います。
結果として「月1万円程度」黒字を維持できているものの、現役時代に「想定していたより貯金できていない」とのこと。
「もともと母の借金があり、それを少しずつ返済しているので毎月貯金ができても月に1万円ほどしかできない。生活費が足りない月はとにかく質素な生活か、親戚を頼る」しかないとこぼします。
「本当は趣味を楽しみたい。旅行にも行きたいが我慢」ひと月の支出の中でも「光熱費が3万円、医療費が2万円」かかるのが特にきついと感じているとのこと。
くわえて、物価高のせいで「生活に影響が出ている。とにかくお米が高いし、20時以降の値引きされている時間帯じゃないと満足に買い物もできない。野菜も値上がりしているし、水やお茶なんて買えないので水道水とパックのお茶で自分で作っている。光熱費も年々値上がりしているし、本当は趣味など旅行とかにも行きたいが我慢するしかない」とのりこさん。
税金や社会保険料についても、「多いし、個人的には結構負担。なんかどんどん増えているような気もしてこの先が不安」とあります。
「慣れてしまえば節約生活も苦じゃないです」普段の暮らしについて伺うと、「買い物は20時以降商品が値引きされる時間帯に買いに行く。外食はほとんどしない。日々は、外出もあまりせず家で読書かインターネットを見ている」と回答。
最後に、「生活はぎりぎりですが、節約術をルーティン化していて慣れてきたらそんなに苦じゃなくなるかと思います」と話していました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)