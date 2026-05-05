5日（火）こどもの日は行楽日和。北日本は暴風に警戒

＜5日（火）こどもの日の天気＞

西日本〜東日本は高気圧に覆われて、引き続き晴れるでしょう。強い風もおさまって過ごしやすくなりますが、紫外線が強いです。お出かけ先でも帽子や日傘、日焼け止めクリームなどで対策しましょう。北日本も日差しが届きますが、気圧傾度が大きく、西寄りの風の強い状態が続く見込みです。特に北海道北部では、夕方から夜遅くにかけて暴風に警戒してください。横風にあおられるおそれがありますので、車や自転車の運転にはくれぐれもお気をつけください。梅雨入りした沖縄では雨が降り、先島諸島では大雨になるおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意してください。

＜予想最高気温（前日差）＞

関東では極端な暑さはおさまり、各地でこの時期らしい気温になるでしょう。

札幌 20℃（＋7）

仙台 22℃（-1）

新潟 20℃（＋3）

東京 23℃（-5）

名古屋 24℃（±0）

大阪 23℃（＋1）

鳥取 24℃（＋3）

高知 23℃（±0）

福岡 23℃（＋3）

＜週間予報＞

6日（水）連休最終日も晴れて行楽日和のところが多いでしょう。札幌は24℃まで気温が上がり、今年1番の暑さになる見込みです。7日（木）も日差しがありますが、太平洋側で雲が広がりやすくなるでしょう。

8日（金）は北日本や北陸で雨が降る見込みです。東京や名古屋で26℃、甲府で28℃まで気温が上がり、湿度も高くムシッとした暑さになりそうです。熱中症のリスクが高くなるため注意が必要です。土日は晴れて、薄着で過ごしやすくなるところが多いでしょう。梅雨入りした沖縄では雨の日が多くなる見込みです。