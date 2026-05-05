MADな5人が帰ってくる…狂気と爆笑の化学融合『MAD5』言いたいことがわかるような？わからないような？インタビュー
野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリが集結し、ABEMAで今年1月に特別番組として全5回が放送された『MAD5』が、パワーアップして帰ってきた。
【動画】『MAD5』言いたいことがわかるようなわからないようなインタビュー
新たに「シーズン1」として全20回の放送を迎えるにあたり、オリコンニュースは初回収録を終えたばかりのMADな5人に、無謀にもインタビューを実施。予想通り、番組についての話題もそこそこに脱線しまくりのトークになったので、シーズン1に向けて語られた部分のみ抜粋してお届けする。トーク全編を見たいというチャレンジャーは、ぜひ動画をチェック（自己責任でお願いいたします）。
■川北「取材がやりたくてこの世界に入った」「ナルホド。モチロン。厳しさの中にある」
――くっきー！さんとザコシさんのYouTube「シュシュっとごくろうさん」から始まった企画が、ABEMAでの年始の5回の特番を経て、全20回の「シーズン1」にパワーアップされます。
【くっきー！】あんまり大きなったという意識もなく、こんなこと絶対せなあかんという気負いもなく、収益を気にせんでええという楽さ、BANされないという楽さ。ABEMAさんのおかげでそういう血を注いでもらったおかげで、やっと脈に血が通い出した感じがします。
――YouTubeではそういうことを気にされていた？
【くっきー！】気にせずやっていたら、気にせざるを得なくなったという（笑）。
【ザコシ】せやな。俺もずっと裸でやってたけど、「YouTubeで裸はやめてください」って言われてる。
【ケムリ】乳首とか出しちゃダメですもんね。収益がつかなくなるって。
【ザコシ】ダメなの？俺のYouTubeずっと裸でやってるぞ。
【くっきー！】じゃあ収益ついてないでしょ？
【ザコシ】ついてるわ！
【くっきー！】わろてまうぐらい少ない額なんちゃう？
【ザコシ】それはマジでそう（笑）。
【ケムリ】Googleからちょっとだけ小銭を振り込まれてるんだ（笑）。
【くっきー！】ABEMAの方がゆるいというか、器がデカいですね。
――川北さんは前回の特番前の取材で「いっぱい取材を受けたい」とおっしゃっていましたが…。
【川北】夢がかなってよかったです。取材がやりたくてこの世界に入ったんで。
【くっきー】そんなヤツおらんねんて（笑）。初めてや、「金持ち」とか「女抱きたい」とかあるのに、「取材受けたい」って言ってるヤツ。
【川北】女の取材を受けたい。
【ケムリ】それは女がいいんだ（笑）。
――失礼しました、次は女性記者を担当にします（笑）。取材で何か言いたいことがあるわけではない？
【川北】そういうことではないです。次の取材につながるような…。
【ケムリ】ないって！事件を起こすしかない。
【川北】「こんな取材できるんだ、この子」って思われたい。
――池田さんは番組がパワーアップしたことについて、どう思いますか？
【池田】え、お前どう思う？（記者に逆質問で一同爆笑）
【ケムリ】取材嫌いじゃん！
――えーと、髪が伸びられましたね。
【池田】違う違う違う。番組が続いたことをお前どう思う？
【ケムリ】大御所すぎる！
――純粋にうれしいです。
【池田】あ、うれしい？じゃあ、それ書いていいよ。どうせ俺の言ったこと書かねぇだろ。
【ザコシ】そんな意地悪なの？
【くっきー！】ずごい偏見（笑）。
【ケムリ】すごい取材嫌い（笑）。
【池田】お前が思ってることを書きゃいいよ。
【くっきー！】一真の意見として記者の意見を書いていいの？
【池田】いいよいいよ。どうせ俺、信用しないもん。
【ケムリ】取材を諦めた人だ。散々イヤな思いしたのかな？
【くっきー！】すんません、トラウマですね。申し訳ない、過去があったんでね…。
【池田】っていうパターンと…。（急に表情を笑顔にして）本当にうれしいです、本当に。あざす。
――前回の5回の特番を経て仲は深まりましたか？
【くっきー！】ケムリが仕事でこれなかったけど、それ以外の4人で飲みに行ったかな。
【池田】そこでザコシさんがオナラして、川北がオナラ嫌いでめちゃくちゃキレた。
【川北】めっちゃ嫌いなんですよ。
【ザコシ】過敏になってたよね!?
【池田】けっこう先輩なんですけど「本当やめてください」って。
【ザコシ】ちょっとお尻を上げたら「今したでしょ！」って。
【ケムリ】僕は行けなかったですけど、皆さんとバラバラにご飯を食べに行ったりするので、仲はすごくいいですよ。
【川北】ナルホド。モチロン。厳しさの中にある。
【ザコシ】中だな。
【池田】外じゃない。
【ケムリ】もうボタンでいいじゃん、あなた。喋ることきまってるんだったら。
【くっきー！】サンプラーでええな。
【川北】サンプラーの中にある。
■池田がやりたいことは「エディー・マーフィーと大喜利。あとはジム・キャリーと…」
――特番の5回でもいろんなことをやられましたが、全20回でやってみたいことは？
【くっきー！】5回限定で「跳ねたい！」ってみんな思ってたから、全部詰め込んだですよ。だから、残りの20回は5回の刷り直しで。5の良かった3ぐらいを7回、7回、7回みたいに。
【池田】5見れば20見たのと一緒ってことだ。
【くっきー！】刃牙みたいな。両開きの面が多いと言われてる（笑）。
【ケムリ】読み終わるのが早いヤツだ。そんなんじゃないですよ！頑張りましょう20回。
――池田さんはやってみたい企画はありますか？
【池田】大喜利できるかわからないですけど…、エディー・マーフィーと大喜利とか。
【くっきー！】めちゃめちゃ強いと思うで。
【ザコシ】日本語でやんの？吹き替え？
【池田】吹き替え…。
【ザコシ】吹き替えかい！
【池田】それか、俺が頑張って英語を覚えるか、向こうが日本語を覚えるか。
【くっきー！】英語を覚えるのは、だいぶ不利ちゃう？
【ケムリ】ジョークの感じが違うからなぁ。
【池田】日本語を覚えてもらって、エディー・マーフィーと、ちょっと思想が強いですけどジム・キャリーとか…。フリーメイソンとかいろいろありましたけど…。
【ケムリ】知らないよ、ジム・キャリーの思想は。
【池田】とにかく海外の人と勝負したいです。
――ケムリさんがやりたい企画は？
【ケムリ】ゆっくり普通のロケとかしたいです。デパ地下とか行きたい。
【くっきー！】デパ地下で自分のお気に入りの弁当を作るとか。
【ケムリ】めっちゃいい！
【くっきー！】何がええねん！ナンチャンのヤツでやれよ！
【ケムリ】なんで番組名を言わねぇんだよ（笑）。
【川北】ナンチャンにやらせとけって話。
【くっきー！】ナンチャンはやらないのよ。ナンチャンはやってんのを見んねん（笑）。
【ザコシ】ナンチャンにやらせて俺らが見ようや。
【川北】1個のワイプでギッチギチで見る。それでナンチャンが広く使ってる。
【池田】めっちゃいい！
【くっきー！】ヒルナンデス！の逆やん（笑）。
■くっきー！が謎の伏線を張り巡らせる「なぜ“5”なのかを考えてください」
――最後に、くっきー！さんから視聴者にメッセージをお願いします。
【くっきー！】そうですね…、MADな5人が集まって“MAD5”と思われてるかもしれませんが、すごいヤツらが集まって“MAD5”なんだと言いたいですよ。
（一同苦笑）
【ケムリ】どういう意味…？
【くっきー！】まぁでも、この謎が20回後に明かされるんじゃないですか？
【ザコシ】伏線回収ってな。
【ケムリ】なんで取材で張るんですか？
【ザコシ】だから、“MADな5”じゃなくて、“GODな5”かもしれないねってことを、いろいろなところにちりばめてるわけですよ。
【くっきー！】1つヒントを言うとしたら、なぜ“5”なのかを考えてください。
【ザコシ】これが20回目で全部明かされるって話で。
――5人の“5”じゃないかもしれない？
【くっきー！】まぁ、あんまりそれは、あれじゃないですか…。
【ザコシ】野暮でっせ！
【ケムリ】何もないでしょ、別に。考察しがいがないですよ。
――全20回の1回も目を離さずに見ていただいて、言葉の意味を見つけると。
【くっきー！】そらそうです。
★番組情報★
ABEMA『MAD5』シーズン1（全20回）
5月4日午後11時スタート！
【動画】『MAD5』言いたいことがわかるようなわからないようなインタビュー
新たに「シーズン1」として全20回の放送を迎えるにあたり、オリコンニュースは初回収録を終えたばかりのMADな5人に、無謀にもインタビューを実施。予想通り、番組についての話題もそこそこに脱線しまくりのトークになったので、シーズン1に向けて語られた部分のみ抜粋してお届けする。トーク全編を見たいというチャレンジャーは、ぜひ動画をチェック（自己責任でお願いいたします）。
――くっきー！さんとザコシさんのYouTube「シュシュっとごくろうさん」から始まった企画が、ABEMAでの年始の5回の特番を経て、全20回の「シーズン1」にパワーアップされます。
【くっきー！】あんまり大きなったという意識もなく、こんなこと絶対せなあかんという気負いもなく、収益を気にせんでええという楽さ、BANされないという楽さ。ABEMAさんのおかげでそういう血を注いでもらったおかげで、やっと脈に血が通い出した感じがします。
――YouTubeではそういうことを気にされていた？
【くっきー！】気にせずやっていたら、気にせざるを得なくなったという（笑）。
【ザコシ】せやな。俺もずっと裸でやってたけど、「YouTubeで裸はやめてください」って言われてる。
【ケムリ】乳首とか出しちゃダメですもんね。収益がつかなくなるって。
【ザコシ】ダメなの？俺のYouTubeずっと裸でやってるぞ。
【くっきー！】じゃあ収益ついてないでしょ？
【ザコシ】ついてるわ！
【くっきー！】わろてまうぐらい少ない額なんちゃう？
【ザコシ】それはマジでそう（笑）。
【ケムリ】Googleからちょっとだけ小銭を振り込まれてるんだ（笑）。
【くっきー！】ABEMAの方がゆるいというか、器がデカいですね。
――川北さんは前回の特番前の取材で「いっぱい取材を受けたい」とおっしゃっていましたが…。
【川北】夢がかなってよかったです。取材がやりたくてこの世界に入ったんで。
【くっきー】そんなヤツおらんねんて（笑）。初めてや、「金持ち」とか「女抱きたい」とかあるのに、「取材受けたい」って言ってるヤツ。
【川北】女の取材を受けたい。
【ケムリ】それは女がいいんだ（笑）。
――失礼しました、次は女性記者を担当にします（笑）。取材で何か言いたいことがあるわけではない？
【川北】そういうことではないです。次の取材につながるような…。
【ケムリ】ないって！事件を起こすしかない。
【川北】「こんな取材できるんだ、この子」って思われたい。
――池田さんは番組がパワーアップしたことについて、どう思いますか？
【池田】え、お前どう思う？（記者に逆質問で一同爆笑）
【ケムリ】取材嫌いじゃん！
――えーと、髪が伸びられましたね。
【池田】違う違う違う。番組が続いたことをお前どう思う？
【ケムリ】大御所すぎる！
――純粋にうれしいです。
【池田】あ、うれしい？じゃあ、それ書いていいよ。どうせ俺の言ったこと書かねぇだろ。
【ザコシ】そんな意地悪なの？
【くっきー！】ずごい偏見（笑）。
【ケムリ】すごい取材嫌い（笑）。
【池田】お前が思ってることを書きゃいいよ。
【くっきー！】一真の意見として記者の意見を書いていいの？
【池田】いいよいいよ。どうせ俺、信用しないもん。
【ケムリ】取材を諦めた人だ。散々イヤな思いしたのかな？
【くっきー！】すんません、トラウマですね。申し訳ない、過去があったんでね…。
【池田】っていうパターンと…。（急に表情を笑顔にして）本当にうれしいです、本当に。あざす。
――前回の5回の特番を経て仲は深まりましたか？
【くっきー！】ケムリが仕事でこれなかったけど、それ以外の4人で飲みに行ったかな。
【池田】そこでザコシさんがオナラして、川北がオナラ嫌いでめちゃくちゃキレた。
【川北】めっちゃ嫌いなんですよ。
【ザコシ】過敏になってたよね!?
【池田】けっこう先輩なんですけど「本当やめてください」って。
【ザコシ】ちょっとお尻を上げたら「今したでしょ！」って。
【ケムリ】僕は行けなかったですけど、皆さんとバラバラにご飯を食べに行ったりするので、仲はすごくいいですよ。
【川北】ナルホド。モチロン。厳しさの中にある。
【ザコシ】中だな。
【池田】外じゃない。
【ケムリ】もうボタンでいいじゃん、あなた。喋ることきまってるんだったら。
【くっきー！】サンプラーでええな。
【川北】サンプラーの中にある。
■池田がやりたいことは「エディー・マーフィーと大喜利。あとはジム・キャリーと…」
――特番の5回でもいろんなことをやられましたが、全20回でやってみたいことは？
【くっきー！】5回限定で「跳ねたい！」ってみんな思ってたから、全部詰め込んだですよ。だから、残りの20回は5回の刷り直しで。5の良かった3ぐらいを7回、7回、7回みたいに。
【池田】5見れば20見たのと一緒ってことだ。
【くっきー！】刃牙みたいな。両開きの面が多いと言われてる（笑）。
【ケムリ】読み終わるのが早いヤツだ。そんなんじゃないですよ！頑張りましょう20回。
――池田さんはやってみたい企画はありますか？
【池田】大喜利できるかわからないですけど…、エディー・マーフィーと大喜利とか。
【くっきー！】めちゃめちゃ強いと思うで。
【ザコシ】日本語でやんの？吹き替え？
【池田】吹き替え…。
【ザコシ】吹き替えかい！
【池田】それか、俺が頑張って英語を覚えるか、向こうが日本語を覚えるか。
【くっきー！】英語を覚えるのは、だいぶ不利ちゃう？
【ケムリ】ジョークの感じが違うからなぁ。
【池田】日本語を覚えてもらって、エディー・マーフィーと、ちょっと思想が強いですけどジム・キャリーとか…。フリーメイソンとかいろいろありましたけど…。
【ケムリ】知らないよ、ジム・キャリーの思想は。
【池田】とにかく海外の人と勝負したいです。
――ケムリさんがやりたい企画は？
【ケムリ】ゆっくり普通のロケとかしたいです。デパ地下とか行きたい。
【くっきー！】デパ地下で自分のお気に入りの弁当を作るとか。
【ケムリ】めっちゃいい！
【くっきー！】何がええねん！ナンチャンのヤツでやれよ！
【ケムリ】なんで番組名を言わねぇんだよ（笑）。
【川北】ナンチャンにやらせとけって話。
【くっきー！】ナンチャンはやらないのよ。ナンチャンはやってんのを見んねん（笑）。
【ザコシ】ナンチャンにやらせて俺らが見ようや。
【川北】1個のワイプでギッチギチで見る。それでナンチャンが広く使ってる。
【池田】めっちゃいい！
【くっきー！】ヒルナンデス！の逆やん（笑）。
■くっきー！が謎の伏線を張り巡らせる「なぜ“5”なのかを考えてください」
――最後に、くっきー！さんから視聴者にメッセージをお願いします。
【くっきー！】そうですね…、MADな5人が集まって“MAD5”と思われてるかもしれませんが、すごいヤツらが集まって“MAD5”なんだと言いたいですよ。
（一同苦笑）
【ケムリ】どういう意味…？
【くっきー！】まぁでも、この謎が20回後に明かされるんじゃないですか？
【ザコシ】伏線回収ってな。
【ケムリ】なんで取材で張るんですか？
【ザコシ】だから、“MADな5”じゃなくて、“GODな5”かもしれないねってことを、いろいろなところにちりばめてるわけですよ。
【くっきー！】1つヒントを言うとしたら、なぜ“5”なのかを考えてください。
【ザコシ】これが20回目で全部明かされるって話で。
――5人の“5”じゃないかもしれない？
【くっきー！】まぁ、あんまりそれは、あれじゃないですか…。
【ザコシ】野暮でっせ！
【ケムリ】何もないでしょ、別に。考察しがいがないですよ。
――全20回の1回も目を離さずに見ていただいて、言葉の意味を見つけると。
【くっきー！】そらそうです。
★番組情報★
ABEMA『MAD5』シーズン1（全20回）
5月4日午後11時スタート！