「節電」を頑張っているのに、請求額がなかなか下がりません。家電ごとに見るべき”ポイント”とは？

まずは「消費電力の大きい家電」を把握する

節電で最も重要なのは、影響の大きい家電に注目することです。一般的に電力消費が多いのは、エアコン、冷蔵庫、給湯器、電子レンジ、ドライヤーなどです。

逆に、照明やスマホの充電などは節電効果が比較的小さいため、ここだけを頑張っても大きな節約にはつながりにくいのが実情です。まずは「どこが電気を多く使っているのか」を意識することが第一歩です。



エアコンは「設定温度」と「使い方」がカギ

家庭の電気代の中でも大きな割合を占めるのがエアコンです。節電のポイントは、設定温度と運転方法にあります。

冷房なら設定温度を1℃上げる、暖房なら1℃下げるだけでも消費電力は抑えられます。また、こまめなオンオフよりも、短時間の外出ならつけっぱなしのほうが効率的な場合もあります。さらにフィルターの掃除をすることで、無駄な電力消費を防ぐことができます。



冷蔵庫は「開閉」と「詰め込みすぎ」に注意

冷蔵庫は24時間稼働するため、意外と電気代に影響を与えます。節電のポイントは、扉の開閉回数と中身の詰め方です。

開閉回数が多いと冷気が逃げ、そのたびに余計な電力を使います。また、物を詰め込みすぎると冷気の循環が悪くなり、効率が下がります。適度な余裕を持たせることで、消費電力を抑えることができます。



待機電力を見直す

テレビやパソコン、電子レンジなどは、使っていないときでも待機電力を消費しています。この積み重ねが、年間で見ると意外と大きな電気代になることもあります。

主電源をオフにしたり、使わない機器のコンセントを抜くことで、無駄な電力を削減できます。特に長時間使わない機器は見直す価値があります。



給湯器や電気ポットも見落としがち

給湯器や電気ポットなど「熱を作る家電」は消費電力が大きい傾向があります。電気ポットは保温状態を長時間続けると電気代がかさむため、必要なときだけ沸かすようにすると効果的です。

また、オール電化の場合は給湯の時間帯を見直すことで、電気料金を抑えられる場合もあります。



古い家電は買い替えも検討

10年以上前の家電は、現在の製品と比べて電力効率が大きく劣る場合があります。特に冷蔵庫やエアコンは、省エネ性能の進化が大きいため、買い替えることで電気代が下がるケースもあります。初期費用はかかりますが、長期的に見ると節約につながる可能性があります。



契約プランや単価も確認する

節電をしても請求額が下がらない場合、電気料金の単価やプランが影響していることもあります。燃料費調整額や再エネ賦課金の上昇により、使用量が減っても料金が下がりにくいこともあります。

電力会社やプランの見直しを行うことで、同じ使用量でも料金が変わる可能性があります。



まとめ

節電の効果を実感するためには、消費電力の大きい家電から優先的に見直すことが重要です。エアコンや冷蔵庫、給湯機器などの使い方を工夫することで、効率よく電気代を抑えることができます。また、料金プランや設備の見直しも含めて総合的に対策を行うことで、無理なく節約につながるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー