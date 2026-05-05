「ＤｅＮＡ１１−８広島」（４日、横浜スタジアム）

悔しさいっぱいの途中降板だった。三回、勝又と蝦名に２者連続適時打を許し、４−６となった直後、広島・大瀬良大地がマウンドを降りた。序盤での大量失点。先発の責任を果たせなかった。

「最高の流れと勢いをつくってくれた。ああいう形で壊してしまったので、すごくふがいない」。バスへと向かう通路で、言葉を絞り出した。

初回に味方が奪った４点のリードを二回に吐き出した。林の右中間への２点適時二塁打などで一挙に４失点した。直球は１４０キロ台中盤。捉えられた投球は、決して甘くないコース。それでも打ち返された。

「もっともっと、そういう（厳しい）コースに投げ、打ち取る確率が高い状況をつくらないと」と唇をかんだ。試合が一時、中断するほどの強風が吹いていたが、「経験した登板もある。そこは全然、何もない」と言い切った。

２回１／３を８安打６失点で２敗目。新井監督は「球の勢いに、彼の本来の強さがなかった」と振り返った。５日にも出場選手登録を抹消される見通しだ。

今季初登板となった４月２２日・ヤクルト戦は５回６安打２失点。中１１日を空けて臨んだ登板は、自責の念だけが残った。

「もう全部しっかり見直して。もっともっと、うまくなれるようにやっていくしかない。しっかり受け止めて、やっていくしかない」

大瀬良は顔を上げ、前を向いた。雪辱を期すために、右腕は立ち上がる。