≠MEが主演を担当！連続ドラマ『ヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したら？』が6月10日より放送決定

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≠MEが主演を務め、オークラが脚本を手掛けるオリジナルドラマ『ヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したら？』が、6月10日より日本テレビにて放送開始することが発表された。

■アイドルに転生した伝説のスケバンを演じるのは、冨田菜々風・櫻井もも・鈴木瞳美・蟹沢萌子の4名！

脚本を手掛けるオークラは、バナナマンや東京03の単独公演に初期から現在まで関わり続け、『ゴッドタン』や『バナナサンド』などのバラエティーの他、日曜劇場『ドラゴン桜2』や日本テレビ系『なんで私が神説教』『となりのナースエイド』等のドラマ脚本も担当。さらには乃木坂46のカップスターWEB CMの脚本監督や『渡辺直美 (20) in 東京ドーム』の演出など、多岐にわたって活躍する人気脚本家。

そんなオークラが今回、バカリズムや東京03などの映像を手掛け『架空OL日記』や『住住』などのヒット作を持つ映像監督・住田崇とタッグを組み、およそ2年ぶりとなる日本テレビ連続ドラマをスタートさせる。

そして本ドラマの主演を務めるのは、指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ≠ME（ノットイコールミー）。これまでに11作のシングルをリリースし、すべてオリコン週間シングルランキングトップ3入りを果たしている。2025年12月10日に通算11枚目となるシングル「排他的ファイター」を発売し、オリコン週間シングルランキングとBillboard JAPAN Top Singles Salesにて、ともに1位を獲得。2026年2月23日には神奈川県・Kアリーナ横浜にて7周年コンサート『≠ME 7th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT』を開催し1日に3万人を動員した、今最も注目すべきアイドルグループだ。

作中では、かつてヤンキー激戦区として名を轟かせた「聖零伍（ステレゴ）地区」の伝説のスケバン「恋爆四姫（れんばくしき）」を、≠MEの冨田菜々風・櫻井もも・鈴木瞳美・蟹沢萌子の4名が演じる。また、「恋爆四姫」が転生したアイドルグループ「きゅん爆♡FOUR PRINCESS」の所属事務所マネージャーを塚地武雅が演じるなど、今後もキャスト情報の発表を予定している。

『ヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したら？』は、2026年6月10日25時09分より、日本テレビにて放送スタート。また、TVerや日テレ無料(TADA)では、地上波番組放送後より見逃し配信も実施。

喧嘩しか知らなかった4人のヤンキーがアイドルに転生し、未知の世界でぶつかり合いながら芸能界の悪意に殴り込む「下剋上の物語」に乞うご期待。

■イントロダクション

かつてヤンキー激戦区として名を轟かせた「聖零伍(ステレゴ)地区」。

そこには「恋爆四姫」と呼ばれる4人の伝説のスケバンがいた。

青山りゅな・虎白みお・朱鳥ここな・玄野ねね

だが、彼女らはある日、何者かによって命を狙われる。

意識を失った4人が目を覚ますと、

芸能界の片隅でくすぶる三流アイドルグループ

「きゅん爆♡FOUR PRINCESS」

のメンバーとして転生していた。

この物語は…

喧嘩しか知らなかった4人のヤンキーがアイドルに転生し、

未知の世界でぶつかり合いながら、

芸能界の悪意に殴り込む、下剋上の物語である。

■キャスト

●恋爆四姫／きゅん爆♡FOUR PRINCESS

青山りゅな役：冨田菜々風（≠ME）

虎白みお役：櫻井もも（≠ME）

朱鳥ここな役：鈴木瞳美（≠ME）

玄野ねね役：蟹沢萌子（≠ME）

●Gleam Story役：谷崎早耶（≠ME）・本田珠由記（≠ME）・落合希来里（≠ME）・尾木波菜（≠ME）

●Cry×Pan役：永田詩央里（≠ME）・河口夏音（≠ME）・川中子奈月心（≠ME）

●豆田プロダクション きゅん爆マネージャー 豆田潤役：塚地武雅

■スタッフ・出演者コメント

●脚本：オークラ

かなり前に書いてた企画がまさかの形に…！しかも演じてくれるのは≠MEのみなさん。

「現役アイドルがこの役やるの!?」って最初はびっくりしたんだけど、いざ見たら想像以上の迫力で、完全にやられました。

バカバカしいのに、ちょっとグッとくる。そんな不思議な魅力のある深夜ドラマになったと思います。

そして盟友・塚地さんも最高の味出してくれてます。

●監督：住田崇

≠MEがコメディエンヌに。昭和ヤンキーマインドで芸能界のあらゆるタブーをぶっ壊し、かっこよくて、かわいい、バカ愛すべきキャラクターが誕生しています。≠MEの昭和ヤンキールックはアイドル史上、最高な変貌ぶりかと。難しいことを考えずに楽しめるエンターテインメント作品です！

●青山りゅな役：冨田菜々風（≠ME）

ヤンキーがアイドルに転生するという斬新な物語に、とてもワクワクしました。

撮影では初めての挑戦が多く苦戦する日々でしたが、一度決めたことを貫くりゅなたちの姿に、自分自身も何度も奮い立たされ、すべてに全力で向き合えました。

恋爆四姫は強くかっこよく、どこか愛おしい存在。そんなきゅん爆と出会い、新しい自分にも出会えた大切なこの物語が、どんな未来につながっていくのか。ぜひ最後まで見届けてくださると嬉しいです！

●虎白みお役：櫻井もも（≠ME）

ヤンキーがアイドルに転生する物語。そして、現役アイドルがヤンキーを演じるという挑戦。

初めてのことに悩みながらも監督をはじめ携わってくださった皆さまに支えていただき、そして私自身が恋爆四姫の前向きさに支えられて全力でぶつかることができました！

とにかくファンの皆さんや視聴者の方々の驚く姿や笑顔を楽しみに頑張ったので、ぜひ目一杯この作品を楽しんでいただけたら嬉しいです♡ご視聴よろしきゅんっ♡

●朱鳥ここな役：鈴木瞳美（≠ME）

この作品ではヤンキーという新たなジャンルに挑戦させていただきました。

ヤンキーがアイドルに転生するという未知の世界で、ギャルマインドなここなと、個性豊かな仲間と共に数々の困難を乗り越え行く、笑いあり涙ありの作品となっています。

私自身この作品や役柄に何度も救われました。

みなさんの感情を動かすきっかけになれたら嬉しいです！

●玄野ねね役：蟹沢萌子（≠ME）

ヤンキー×アイドル×転生!?

笑って泣けて青春を感じる宝箱のような作品となっています！

夢だった連続ドラマ出演、心から感謝でいっぱいです。共演者の皆さん、スタッフの皆さんの温かさに包まれながら、≠MEで新たな自分に挑戦させていただきました。ねねはクールな分析家。常に冷静なのに、時折覗くかわいい一面も…最高にプレシャスなキャラクターばかりで、先の読めない展開に毎週ワクワクしていただけたら嬉しいです！私達の燃えたぎるヤンキー魂が、皆様の世界を明るくできますように!!

■番組情報

日本テレビ『ヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したら？』

06/10（水）放送スタート

毎週水曜25:09～（※全10回）

TVer、日テレTADAにて地上波番組放送後より見逃し配信（番組放送終了後 次話放送まで視聴可能）

Huluにて地上波番組放送後より配信（毎週水曜番組放送後 新エピソード公開）

【スタッフ】

脚本：オークラ 今井太郎 谷口マサヒト 林田洋平（ザ・マミィ） 石井夏実

監督：住田崇 中村圭良

音楽：中野雄太

プロデュース：植野浩之

プロデューサー：中島裕一朗 森田美桜 箱森菜々花

制作：島田総一郎

制作協力：AOI Pro.

製作著作：日本テレビ

■関連リンク

『ヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したら？』公式サイト

https://www.ntv.co.jp/yanten/

≠ME OFFICIAL FANCLUB

https://not-equal-me.jp/

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