人気アイドルの新メンバーオーディションで、オーディション生たちのパフォーマンスに“審査不能”の判断が下される、前代未聞の事態が発生した。

【映像】ミス続出で“審査不能”の四次審査の模様

「私（i）と貴方（!）で作るアイドル（i）ライフ（LiFE）」をコンセプトに活動する「iLiFE!」。現サポートメンバー・恋星はるかが担当するメンバーカラー“ピンク”を担う新メンバー1人を発掘するプロジェクト「Project i」が始動し、その第4話が4月29日、ABEMAで放送された。

過去最大のオーディションとなった今回は、応募総数約4万2000人の中から合宿審査に216人が通過。2泊3日の合宿では、歌唱審査とダンス審査をそれぞれ行う三次審査、そして歌唱とダンスを同時に行うパフォーマンス審査の四次審査が行われ、最終審査に進む新メンバー候補生を決定する。

今回の放送では、三次審査を通過した55人のオーディション生による四次審査の様子が公開された。審査内容は、5人ずつ11グループに分かれ、課題曲である『BRAVE GROOVE』の歌とダンスの両方を見極めるパフォーマンス審査。しかし、いざパフォーマンスが始まると、緊張からか、各グループで歌詞忘れやフリ間違いなどのミスが続出してしまう。

この状況に、メンバーたちの表情は次第に曇っていき、思わず顔を両手で覆って泣き出してしまうメンバーも。パフォーマンス後のコメントで、リーダーの空詩かれんは「本番に強いのは、アイドルにとって大切な要素の一つでもある」、あいすは「曲が進むにつれて、どんどん追い込まれる様な表情になっていたのが印象的。私たちも心が苦しくなるようなステージだった」「ミスをカバーしたり、チャンスに変える力も必要だと思う」と指摘した。

さらに、心花りりが「あんまり何もないというか、見てて……」と落胆の表情を見せると、涙を見せていた若葉のあは「今までのオーディションで、こんなに全グループでミスが多いのは初めて。ここから新メンバーが決まるのかと、涙が出てくるくらい不安になってしまいました」と心情を吐露した。

そうしたメンバーの不安もあり、11グループが審査を終えた後、スタッフから「皆さんの審査も相当難しかったんじゃないかなと。もう一度“やり直し”を緊急でできないか？」との提案がなされた。メンバーからは、「それはグループを限ってですか？」「1回目の審査よりはるかに評価が低い、という体で見ていいってこと？」「2回やったら、素直に見たファンの人は『良くなってる』って思っちゃう。それは頑張った子たちが完全に損をする」など厳しい意見が相次いだが、「全グループにもう一度やってもらう」「2回目の評価は落ちる」と、公平性を担保することで着地した。

四次審査の“再審査”を実施するにあたり、空詩は1回目のパフォーマンスについて、「あまりにも酷すぎて、審査ができない。みんなの本気のパフォーマンスが見られなさすぎて、話にならないなと思ってしまいました」「みんながなりたいiLiFE!のパフォーマンスができた方は、きっと一人もいないと思っている」と一喝。

その上で、“やり直し”に臨むオーディション生へ、「こんなことは普通オーディションではなくて、本当に異例のことだというのはわかってほしいです。本当に最後の最後のチャンスだと思って、『自分がこの場面、覆すぞ』ぐらいの気持ちで来てくれたら嬉しいです」と熱い思いをぶつけた。

メンバーがここまで本気になるのは、「東京ドームに立つ」という夢があるからだ。「メンバーと話していると自然と、グループがこれから立つべき場所みたいなのも見えてくる」（あいす）、「すごく目まぐるしい業界じゃないですか。だったらもう東京ドームしかなくない？とか、（メンバーで）めっちゃ話します」（空詩）と、メンバーの秘めた思いが明かされる。

そして、異例の展開を迎えた四次審査は幕を閉じた。通過者を決める話し合いでは、「良いなって思った子もちゃんといた」「誰が見ても目を引いたと思う」「上げてもいいかなと思ったけど、メンバーには難しいかな」と率直な意見が交わされ、ついに通過者16人が決定した。なお、通過者の発表は次回、5月6日（水）19時からの『iLiFE!候補生 自己PR生放送』で行われる。

2020年に結成したiLiFE!は、『アイドルライフスターターパック』がTikTokでZ世代を中心に大ブレイク。2024年8月に幕張メッセ、2025年8月に武道館でワンマンライブを開催し、今年8月26日には過去最大キャパシティのKアリーナ横浜に挑む、今一番勢いのあるライブアイドル。メンバーはあいす、空詩かれん、心花りり、福丸うさ、若葉のあ、虹羽みに、小熊まむ、純嶺みき。

番組では、3日間にわたるオーディション合宿（3次・4次審査）から、最終審査・新メンバー決定までの過程に密着。合宿審査、さらに4次審査を通過した候補生は約1カ月間にわたるボーカル＆ダンスのスタジオ練習を経て、ついに“たった1人”の新メンバーが選ばれる。オーディションの模様はABEMAで“先行最速”放送され、後日iLiFE!公式YouTubeでも公開予定。（『iLiFE! 新メンバーオーディション Project i』より）