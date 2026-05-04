トイプードルの驚きのビフォーアフターが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で10万3000回再生を突破し、「前髪大事なんやな」「可愛すぎてやばい」「きゅるっきゅるやないか」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：ボサボサに毛が伸びた犬を『初めてトリミングした』結果→同じ犬とは思えない『まさかの大変身』】

もふもふからの大変身

TikTokアカウント「mugmugchu」の投稿主さんは、むぎちゃんという可愛いトイプードルの日常を紹介しています。むぎちゃんは、実家で飼っているわんこなのだそう。

ちょっぴり毛量が多いむぎちゃん。毛が伸びてくると前髪を結ばないといけないほどで、放っておくと顔まわりはすぐにぼさぼさに。気づけば目がどこにあるのかわからないほどの「もふもふ状態」になってしまいます。

それもまた愛嬌たっぷりですが、今回は思い切って初めてのトリミングサロンへ。どんな仕上がりになるのか、飼い主さんも少しドキドキしながらの挑戦です。ふわふわの毛に包まれていたむぎちゃんが、どんな姿に変わるのか期待が高まります。

華麗なきゅる目が登場

そしてトリミングを終えて現れたのは、まるで別犬のようにすっきりとしたむぎちゃん。隠れていた大きな瞳がしっかりと姿を見せ、きゅるきゅるとした愛らしい目元が一気に主役に躍り出ます。全体のシルエットもコンパクトに整い、軽やかで洗練された印象へと大変身。

これまでのもふもふ感とのギャップが大きい分、その可愛さは倍増です。思わず「こんなに目が大きかったの？」と驚いてしまうほどの変貌ぶりに、見る人の心も一瞬で掴まれてしまう、魅力あふれるワンシーンなのでした。

この投稿には、「嬉しそうな笑顔があまりにも可愛すぎる」「そんなに可愛いおめめが隠れてたんだね」「絶対この状態からカットするの楽しい」など、多くのコメントが寄せられています。

広がるカットの楽しみ

トリミングを経験してからのむぎちゃんは、さまざまなスタイルに挑戦しているといいます。ビションカットでふんわりもこもこに仕上げたり、ショードッグのような王道スタイルで上品に整えたりと、その変化は実に多彩です。

カットひとつで印象ががらりと変わるため、毎回新しい魅力に出会えるのも楽しみのひとつ。今日はどんな姿になるのかと、見るたびにわくわくさせてくれることでしょうね♡

TikTokアカウント「mugmugchu」には、他にもむぎちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「mugmugchu」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。