SHOW-WA＆MATSURI、地上波初冠番組決定「この番組は無限の可能性です」 “超挑戦型”職業体験バラエティーで新境地
SHOW-WAとMATSURIの2グループによる地上波初冠番組『SHOW-WA / MATSURIの今夜ステージ降ります〜がむしゃら経歴＋１〜』が、テレビ朝日系深夜のバラエティーゾーン『バラバラマンスリー』の5月枠にて、毎週水曜の深夜2時47分〜3時7分に放送することが決定した。
【ライブ写真多数】客席も熱狂！SHOW-WA & MATSURI コンサート2025 in 明治座の様子
『バラバラマンスリー』は、毎月、曜日ごとに新企画をトライアルとして制作し、4週にわたって放送していくという試み。
5月の水曜に登場する『SHOW-WA / MATSURIの今夜ステージ降ります〜がむしゃら経歴＋１〜』は、秋元康氏プロデュースのもと、昭和歌謡を令和の時代にリバイバルさせて日本を元気にするべく活動しているSHOW-WAとMATSURIの地上波初冠番組。
実は、元Jリーガーや元料理研究家など、さまざまな経歴を持つ2グループ。番組では、そんなメンバーの経歴にさらに＋１（プラスワン）するため多種多様な職業を体験する超挑戦型職業体験バラエティーとなっている。
前半の2週では、井筒雄太（SHOW-WA）、青山隼（SHO-WA）、鈴木渉（MATSURI）が“マッスルスナック”へ。塩田将己（SHOW-WA）、松岡卓弥（MATSURI）、小野寺翼（MATSURI）の3人が保育園へそれぞれ体験に向かう。恥ずかしさを捨てて己の殻を破り、普段とは違う一面を見せるメンバーの姿は感動モノ。そして、マッスルスナックと保育園という、およそ1番組で行われてることとは思えない落差のある2つの職業世界を一度に楽しめる。残りのメンバー6人はこれから収録に臨む。
【SHOW-WA、MATSURI コメント】
■井筒雄太（SHOW-WA）
この番組は一言でいうと無限の可能性です。SHOW-WAとMATSURIの新たな可能性が発見できる、そんな番組になってます。
■青山 隼（SHOW-WA）
個人的にはコミュニケーション能力の高さを普段よりアピールできたと思います。この3人がマッチョに囲まれながら自分の殻を破る姿にぜひ注目していただきたいです！
■鈴木 渉（MATSURI）
青山（隼）さんは想像を絶するコミュニケーション能力でした（笑）。音楽も味方につけて空間を自分のものにしててスゴいなと。それぞれの中で葛藤もありながらも、普段音楽をやってる部分とは違う、もしかしたらセクシー？な部分も見れるかも知れないので、ぜひ期待して見ててください。
■塩田将己（SHOW-WA）
いつも（小野寺）翼はMCをしてくれたり引っ張ってくれたり、まとめてくれることが多いけど、実はけっこうふざけられて子どもからも人気があることを知りました。今回は僕たちのパパになった姿が見られます。
■松岡卓弥（MATSURI）
ステージ上の僕たちと、子どもたちと関わっている僕たちのギャップがたくさん詰まってると思うので、いろいろな僕たちが見れるのがこの番組のみどころだと思います。
■小野寺翼（MATSURI）
僕たちがいろいろなことにチャレンジしてるのは絶対見てほしいんですけど、それ以外にも僕たちという人間を通してさまざまな職業、いろいろな世界があるということをみなさんに知ってもらって楽しんでいただきたいです。ぜひご覧ください！
【ライブ写真多数】客席も熱狂！SHOW-WA & MATSURI コンサート2025 in 明治座の様子
『バラバラマンスリー』は、毎月、曜日ごとに新企画をトライアルとして制作し、4週にわたって放送していくという試み。
実は、元Jリーガーや元料理研究家など、さまざまな経歴を持つ2グループ。番組では、そんなメンバーの経歴にさらに＋１（プラスワン）するため多種多様な職業を体験する超挑戦型職業体験バラエティーとなっている。
前半の2週では、井筒雄太（SHOW-WA）、青山隼（SHO-WA）、鈴木渉（MATSURI）が“マッスルスナック”へ。塩田将己（SHOW-WA）、松岡卓弥（MATSURI）、小野寺翼（MATSURI）の3人が保育園へそれぞれ体験に向かう。恥ずかしさを捨てて己の殻を破り、普段とは違う一面を見せるメンバーの姿は感動モノ。そして、マッスルスナックと保育園という、およそ1番組で行われてることとは思えない落差のある2つの職業世界を一度に楽しめる。残りのメンバー6人はこれから収録に臨む。
【SHOW-WA、MATSURI コメント】
■井筒雄太（SHOW-WA）
この番組は一言でいうと無限の可能性です。SHOW-WAとMATSURIの新たな可能性が発見できる、そんな番組になってます。
■青山 隼（SHOW-WA）
個人的にはコミュニケーション能力の高さを普段よりアピールできたと思います。この3人がマッチョに囲まれながら自分の殻を破る姿にぜひ注目していただきたいです！
■鈴木 渉（MATSURI）
青山（隼）さんは想像を絶するコミュニケーション能力でした（笑）。音楽も味方につけて空間を自分のものにしててスゴいなと。それぞれの中で葛藤もありながらも、普段音楽をやってる部分とは違う、もしかしたらセクシー？な部分も見れるかも知れないので、ぜひ期待して見ててください。
■塩田将己（SHOW-WA）
いつも（小野寺）翼はMCをしてくれたり引っ張ってくれたり、まとめてくれることが多いけど、実はけっこうふざけられて子どもからも人気があることを知りました。今回は僕たちのパパになった姿が見られます。
■松岡卓弥（MATSURI）
ステージ上の僕たちと、子どもたちと関わっている僕たちのギャップがたくさん詰まってると思うので、いろいろな僕たちが見れるのがこの番組のみどころだと思います。
■小野寺翼（MATSURI）
僕たちがいろいろなことにチャレンジしてるのは絶対見てほしいんですけど、それ以外にも僕たちという人間を通してさまざまな職業、いろいろな世界があるということをみなさんに知ってもらって楽しんでいただきたいです。ぜひご覧ください！