ベルファイン、第64回静岡ホビーショーにて「キャッ党忍伝てやんでえ」より「カラ丸」完成原型を展示
【第64回静岡ホビーショー】 5月13日～17日 開催予定 会場：ツインメッセ静岡
ベルファインは、5月13日～17日にツインメッセ静岡で開催予定の第64回静岡ホビーショーにて「キャッ党忍伝てやんでえ」より「カラ丸」プラモデルの完成原型を展示する。
ベルファインは8月に同作品より「ヤッ太觔＆トリツックン」プラモデルを発売予定で、「カラ丸」はこれに続く製品となる。広い可動域と豊富な表情パーツで再現するとしており、タツノコプロファンにはうれしい製品となるだろう。
「キャッ党忍伝てやんでえ」は1990年に放送を開始したテレビアニメ。江戸をモチーフとした都市「エドロポリス」を舞台に「アニマロイド」たちの活躍を描く。巨大ロボット同士の戦いやギャグテイストの展開など、タツノコプロらしい作品だったという。
▼▽第64回 #静岡ホビーショー▽▼- BellFine（ベルファイン） (@bell_fine) May 3, 2026
アニメ『#キャッ党忍伝てやんでえ』より、
「カラ丸」の✨完成原型✨初公開！
🔹広い可動域で自由なアクションポーズが可能！
🔹豊富な表情パーツでカラ丸の魅力を完全再現！
📍#BellFine ブース（北館 大展示場 C4）#ベルファイン #静岡ホビーショー2026 pic.twitter.com/BRw0km3z6G
(C) BNF・Tatsunoko Production