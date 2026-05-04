【第64回静岡ホビーショー】 5月13日～17日 開催予定 会場：ツインメッセ静岡

ベルファインは、5月13日～17日にツインメッセ静岡で開催予定の第64回静岡ホビーショーにて「キャッ党忍伝てやんでえ」より「カラ丸」プラモデルの完成原型を展示する。

ベルファインは8月に同作品より「ヤッ太觔＆トリツックン」プラモデルを発売予定で、「カラ丸」はこれに続く製品となる。広い可動域と豊富な表情パーツで再現するとしており、タツノコプロファンにはうれしい製品となるだろう。

「キャッ党忍伝てやんでえ」は1990年に放送を開始したテレビアニメ。江戸をモチーフとした都市「エドロポリス」を舞台に「アニマロイド」たちの活躍を描く。巨大ロボット同士の戦いやギャグテイストの展開など、タツノコプロらしい作品だったという。

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