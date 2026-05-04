スピードワゴン井戸田潤の美人妻、豪華蟹料理2品公開「お店の料理みたい」「立派な蟹」の声
【モデルプレス＝2026/05/04】お笑いコンビ・スピードワゴン井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海が5月3日、自身のInstagramストーリーズを更新。蟹料理の食卓を公開した。
【写真】人気芸人の34歳美人妻「お店の料理みたい」と話題の豪華蟹料理
蜂谷は「蟹チャーハンに、青梗菜の蟹あんかけ」と大皿に盛り付けられた大きな蟹のむき身が入ったチャーハンとたくさんの蟹の身入りのあんかけ料理を公開。「茹で蟹2時間かけてむいた！味が濃くて美味しい〜！」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「蟹いっぱいで豪華」「立派な蟹」「美味しそう」「お店の料理みたい」などの声が上がっている。
井戸田と蜂谷は、2022年9月に結婚。2024年7月に第1子、2025年12月には第2子が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】人気芸人の34歳美人妻「お店の料理みたい」と話題の豪華蟹料理
◆蜂谷晏海、蟹料理の食卓公開
蜂谷は「蟹チャーハンに、青梗菜の蟹あんかけ」と大皿に盛り付けられた大きな蟹のむき身が入ったチャーハンとたくさんの蟹の身入りのあんかけ料理を公開。「茹で蟹2時間かけてむいた！味が濃くて美味しい〜！」とつづっている。
◆蜂谷晏海の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「蟹いっぱいで豪華」「立派な蟹」「美味しそう」「お店の料理みたい」などの声が上がっている。
井戸田と蜂谷は、2022年9月に結婚。2024年7月に第1子、2025年12月には第2子が誕生した。（modelpress編集部）
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