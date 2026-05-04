

三豊市出身のピアニスト／稲沢朋華さん 2026年1月

香川県三豊市は、市制施行20周年を記念し、三豊市出身のピアニスト稲沢朋華さんと瀬戸フィルハーモニー交響楽団による「夢をつなぐ音楽会」を6月28日に開きます。

稲沢朋華さんは2025年8月、日本最大規模のピアノコンクール「ピティナ・ピアノコンペティション」に出場し、ソロ部門最上位クラスの「特級」でグランプリを受賞しました。2025年度の香川県文化芸術新人賞、三豊市特別表彰を受けています。

音楽会では、2009年にNewsweek Japan誌で「世界が尊敬する日本人100人」に選ばれた三ツ橋敬子さんが指揮を務め、瀬戸フィルハーモニー交響楽団と共演します。

プログラムはドヴォルザークの交響曲第9番新世界より第2楽章、チャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番などです。

三豊市文化会館マリンウェーブのマーガレットホールで6月28日午後2時開演です。

全席指定2000円（小学生以上チケット必要、未就学児の入場はできません）で、チケットの一般発売は5月7日から、マリンウェーブでは4月25日から先行販売します。