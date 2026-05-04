「バチェロレッテ・ジャパン」シーズン4 初回から異例の展開＆新ルール登場で男性陣白熱「そんなローズは渡せない」【第1話〜第4話ネタバレ】
【モデルプレス＝2026/05/04】5月1日20時より、人気恋愛リアリティ番組の最新作『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4の第1話〜第4話がPrime Videoにてプライム会員向けに独占配信された。4代目バチェロレッテ・平松里菜（26）が14人の男性とタイ・バンコクで初対面を果たした。ここでは、第1話から第4話までの展開をまとめる。【※ネタバレあり】
【写真】4代目バチェロレッテと恋をする14人のイケメン
『バチェロレッテ・ジャパン』とは、人気恋愛リアリティ番組『バチェラー・ジャパン』の「男女逆転版」。1人の才色兼備な独身女性（バチェロレッテ）が、多数の男性参加者の中から“真実の愛”を求めて運命のパートナーを選び抜く。2020年のシーズン1開始以来、2022年にシーズン2、2024年にシーズン3が配信され、いずれもSNSを席巻。バチェロレッテと男性参加者たちが真剣に恋愛と向きあう姿や、旅を通して生まれる友情、そして予想を覆す衝撃展開と感動のドラマが、毎回大きな反響を呼んでいる。本シーズンは全9話構成となり、初週は第1話から第4話までの計4話が一挙配信される。
第1話では、タイ・バンコクを舞台に平松と14人の男性陣が初対面。それぞれが個性を活かしたアプローチで第一印象を残していく。最初に平松の心を動かした相手に贈られるファーストインプレッションローズを手にしたのは、香水をプレゼントした会社経営者の長田寛太（29）。平松は長田の誠実な言葉に惹かれた様子を見せた。
最初のローズセレモニーでは5人が脱落するということが発表。そのため、カクテルパーティーの前に平松が仕掛ける「3つのデート」が行われるという異例の展開となった。
最初の2ショットデートには、オーガニックコスメ商品開発者・元プロテニスプレーヤーのセバウン玲央ジュリアン（30）が選ばれ、ランチデートへ。2人の距離は一気に縮まり、セバウンはサプライズローズを獲得。続くグループデートでは、ゴルフ事業経営の山崎至（32）がサプライズローズを手にした。
第2話では、初めてのカクテルパーティーへ。男性陣は「1人3分交代ルール」を設けて平松との時間を作ろうとするが、その流れに出遅れた彫刻家の白谷琢磨（30）は焦りを募らせ、涙を見せる場面もあり、長田らが背中を押した。
最初のローズセレモニーでは5人とお別れ。平松は去っていく男性陣一人ひとりに感謝を伝え、旅は9人で次のステージへ進んだ。あまりの緊張感に男性の1人がローズセレモニーの途中で体調を崩して倒れそうになる瞬間も。平松は「今回お別れした男性たちは出会えてよかったなと思っているんですけど、その男性以上にローズを渡した男性の方が私にとってこれからの旅で真剣に向き合いたいなという気持ちがあったのでローズを渡せなかったです」と渡した基準を振り返った。
第3話では、舞台をパタヤに移し、全員参加のヴィラで料理デート。その後、寿司職人・モデルの櫻井将治（31）が2ショットデートに選ばれ、ルームウェア姿でゆったりとした時間を過ごすことに。互いの家族や将来の理想像について語り合い、おでこをつけるスキンシップも見せた櫻井は、サプライズローズを獲得した。
続いて起業家の倉岡利樹（27）は、水上デートへ。倉岡は「強みも弱みも打ち明けてほしい」と平松に伝え、2人は価値観の部分で共感し、意気投合。倉岡もサプライズローズを獲得した。さらに、プロレスラーの安齊勇馬（26）はネオンペイントデートへ。緊張が解けない安齊に対し、平松は「言いたいことがあれば勇気を出して言ってほしい」と背中を押し、緊張がほぐれていった。
2回目のローズセレモニーでは、1人とお別れした。
第4話では、シリーズ初となる“ブルーローズ“が登場。男性陣の中で相談して決めた1人の参加者が2ショットデートに行けるが、そこでローズを受け取ることができなければ、そのまま帰国となる。
平松が山崎とナイトマーケットデートに行き、いきなり手を繋ぐなど積極的なスキンシップで距離を縮める裏で、男性陣がブルーローズをめぐって白熱の議論を繰り広げる。「里菜さんとしたい114のこと」を考えてプレゼンする大手外資系IT企業勤務の和田叡（30）に対し、熱くなってきたセバウンは、和田のデートプランに、「ごめんけど、そんなローズは渡せない」とダメ出しをする。
押し花デートへ行った長田とは、お互いの過去の恋愛について語り合いながら、初対面時からキーワードとなっていた「信頼」をさらに深めていく。一方で、ハグをしない長田に対して、平松は自分の中のときめきを確かめたいという思いも見せた。セバウンとはワインテイスティングデートへ。過去の辛い恋愛経験を打ち明け、「愛を探しに来た」とまっすぐに伝えるが…。
男性陣の話し合いの末決まった、シリーズ初のブルーローズの使用者は？後半戦に向けて恋の行方はさらに加速していく。（modelpress編集部）
タイトル：『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4
配信開始日：2026年5月1日(金) 20時より独占配信開始
話数：全9話
5月1日（金）20時 第1話−第4話
5月8日（金）20時 第5話−第7話
5月15日（金）20時 第8話−第9話、ボーナスコンテンツ「坂東さん卒業スペシャル」
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【写真】4代目バチェロレッテと恋をする14人のイケメン
『バチェロレッテ・ジャパン』とは、人気恋愛リアリティ番組『バチェラー・ジャパン』の「男女逆転版」。1人の才色兼備な独身女性（バチェロレッテ）が、多数の男性参加者の中から“真実の愛”を求めて運命のパートナーを選び抜く。2020年のシーズン1開始以来、2022年にシーズン2、2024年にシーズン3が配信され、いずれもSNSを席巻。バチェロレッテと男性参加者たちが真剣に恋愛と向きあう姿や、旅を通して生まれる友情、そして予想を覆す衝撃展開と感動のドラマが、毎回大きな反響を呼んでいる。本シーズンは全9話構成となり、初週は第1話から第4話までの計4話が一挙配信される。
◆【第1話】「バチェロレッテ4」4代目バチェロレッテ・平松里菜、14人の男性陣と初対面
第1話では、タイ・バンコクを舞台に平松と14人の男性陣が初対面。それぞれが個性を活かしたアプローチで第一印象を残していく。最初に平松の心を動かした相手に贈られるファーストインプレッションローズを手にしたのは、香水をプレゼントした会社経営者の長田寛太（29）。平松は長田の誠実な言葉に惹かれた様子を見せた。
最初のローズセレモニーでは5人が脱落するということが発表。そのため、カクテルパーティーの前に平松が仕掛ける「3つのデート」が行われるという異例の展開となった。
最初の2ショットデートには、オーガニックコスメ商品開発者・元プロテニスプレーヤーのセバウン玲央ジュリアン（30）が選ばれ、ランチデートへ。2人の距離は一気に縮まり、セバウンはサプライズローズを獲得。続くグループデートでは、ゴルフ事業経営の山崎至（32）がサプライズローズを手にした。
◆【第2話】「バチェロレッテ4」カクテルパーティー・ローズセレモニーで思わぬ事態も
第2話では、初めてのカクテルパーティーへ。男性陣は「1人3分交代ルール」を設けて平松との時間を作ろうとするが、その流れに出遅れた彫刻家の白谷琢磨（30）は焦りを募らせ、涙を見せる場面もあり、長田らが背中を押した。
最初のローズセレモニーでは5人とお別れ。平松は去っていく男性陣一人ひとりに感謝を伝え、旅は9人で次のステージへ進んだ。あまりの緊張感に男性の1人がローズセレモニーの途中で体調を崩して倒れそうになる瞬間も。平松は「今回お別れした男性たちは出会えてよかったなと思っているんですけど、その男性以上にローズを渡した男性の方が私にとってこれからの旅で真剣に向き合いたいなという気持ちがあったのでローズを渡せなかったです」と渡した基準を振り返った。
◆【第3話】舞台はパタヤへ サプライズローズが続く
第3話では、舞台をパタヤに移し、全員参加のヴィラで料理デート。その後、寿司職人・モデルの櫻井将治（31）が2ショットデートに選ばれ、ルームウェア姿でゆったりとした時間を過ごすことに。互いの家族や将来の理想像について語り合い、おでこをつけるスキンシップも見せた櫻井は、サプライズローズを獲得した。
続いて起業家の倉岡利樹（27）は、水上デートへ。倉岡は「強みも弱みも打ち明けてほしい」と平松に伝え、2人は価値観の部分で共感し、意気投合。倉岡もサプライズローズを獲得した。さらに、プロレスラーの安齊勇馬（26）はネオンペイントデートへ。緊張が解けない安齊に対し、平松は「言いたいことがあれば勇気を出して言ってほしい」と背中を押し、緊張がほぐれていった。
2回目のローズセレモニーでは、1人とお別れした。
◆【第4話】シリーズ初“ブルーローズ”登場
第4話では、シリーズ初となる“ブルーローズ“が登場。男性陣の中で相談して決めた1人の参加者が2ショットデートに行けるが、そこでローズを受け取ることができなければ、そのまま帰国となる。
平松が山崎とナイトマーケットデートに行き、いきなり手を繋ぐなど積極的なスキンシップで距離を縮める裏で、男性陣がブルーローズをめぐって白熱の議論を繰り広げる。「里菜さんとしたい114のこと」を考えてプレゼンする大手外資系IT企業勤務の和田叡（30）に対し、熱くなってきたセバウンは、和田のデートプランに、「ごめんけど、そんなローズは渡せない」とダメ出しをする。
押し花デートへ行った長田とは、お互いの過去の恋愛について語り合いながら、初対面時からキーワードとなっていた「信頼」をさらに深めていく。一方で、ハグをしない長田に対して、平松は自分の中のときめきを確かめたいという思いも見せた。セバウンとはワインテイスティングデートへ。過去の辛い恋愛経験を打ち明け、「愛を探しに来た」とまっすぐに伝えるが…。
男性陣の話し合いの末決まった、シリーズ初のブルーローズの使用者は？後半戦に向けて恋の行方はさらに加速していく。（modelpress編集部）
◆『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4概要
タイトル：『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4
配信開始日：2026年5月1日(金) 20時より独占配信開始
話数：全9話
5月1日（金）20時 第1話−第4話
5月8日（金）20時 第5話−第7話
5月15日（金）20時 第8話−第9話、ボーナスコンテンツ「坂東さん卒業スペシャル」
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