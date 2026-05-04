攻防両面で見事な働きを見せたVJ・エッジコムがプレーオフの第7戦でテイタム以来の快記録

イースタン・カンファレンス第2シードのボストン・セルティックスと、第7シードのフィラデルフィア・セブンティシクサーズによる「NBAプレーオフ2026」ファーストラウンドは、シクサーズが1勝3敗から3連勝で締めくくり、アップセットを成し遂げた。

3勝3敗で迎えた5月3日（現地時間2日、日付は以下同）の第7戦。シクサーズはジョエル・エンビードが34得点12リバウンド6アシスト、タイリース・マクシーが30得点11リバウンド7アシスト、ポール・ジョージが13得点をマーク。

そして20歳の新人VJ・エッジコムが、5本の3ポイントシュートを沈めて23得点に6リバウンド4アシストの活躍を見せた。NBAプレーオフのシリーズ最終第7戦で、20得点以上を奪った20歳以下の選手はジェイソン・テイタム（セルティックス）とエッジコムのみ。しかも、ルーキーで20得点、5リバウンドに3ポイント5本成功はエッジコムのみだった。

この試合、セルティックスはテイタムをケガで欠き、ジェイレン・ブラウンが33得点9リバウンド4アシスト3ブロックを残したことに加え、第6戦まで11得点が最多だったデリック・ホワイトがシリーズベストの26得点に6リバウンド4アシスト3ブロックと奮起。

31歳のベテランガードは、前半を終えて3ポイント成功率57.1パーセント（4／7）の計19得点と絶好調だった。ただ、後半に入るとフィールドゴール成功率23.1パーセント（3／13）、3ポイント成功率11.1パーセント（1／9）の計7得点と不発に終わっていた。

そのホワイトに対して好守を見せたのがエッジコムだった。ニック・ナースHC（ヘッドコーチ）は「（エッジコムが）ハーフタイム明けに『僕がホワイトをガードする。もっとうまく守ってみせる』と言ったんだ。ホワイトが絶好調だったからね」と試合後に明かしている。

193センチ81キロのエッジコムは、この大一番でペイトン・プリチャードをフィールドゴール成功率0.0パーセント（0／4）の無得点に封じたほか、ホワイトと対峙した場面でも同20.0パーセント（1／5）の3得点と、見事な働きを見せた。

エッジコムは、レギュラーシーズンに続いてプレーオフでも先発の一角を務めている。エンビードにマクシー、ジョージらを擁するシクサーズは、5日からニューヨーク・ニックスとのカンファレンス・セミファイナルへ臨む。

【動画】シリーズ最終戦で23得点を奪ったエッジコム！





