会社員兼漫画家のじょんさんの漫画「転職編2」が、Xで合計1000以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む転職活動中の作者。いくつかの面接で経験した、予想外のやりとりとは…という内容で、読者からは「私もこれありました！」「その会社は不採用で正解」「人間性が試されてる？」などの声が上がっています。面接のはずが、なぜか求人紹介に…じょんさんは、Xやnote、インスタグラムで漫画やイラス