◇ナ・リーグドジャース5―1ブルワーズ（2026年5月24日ミルウォーキー）ドジャースの山本由伸投手（27）が24日（日本時間25日）、ブルワーズ戦に先発し、7回1失点で今季4勝目を挙げた。3奪三振ながら、ゴロアウトは2度の併殺を含めて大量13個を数え、8度目のクオリティースタート（QS＝6回以上、自責点3以下）はナ・リーグ2位タイ。“打たせてもヨシ”の背番号18がエースの役目を果たした。山本は今季最多の7安打を浴び