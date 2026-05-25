私（義母）は夫と2人暮らしをしています。息子たちも今や立派な社会人。長男のタクマは結婚し、もうすぐ子どもが生まれます。次男のカズヤは独身で仕事に熱中しているようです。しかし私たち夫婦のこれからのことを考えたとき、不安になってきてしまうのでした。そこで私たちは息子たちの奨学金の残り300万ずつを全額返還し、「代わりに老後の面倒を見てほしい」とお願いしたのです。しかし思惑は外れ、2人とも「300万は返す」と言